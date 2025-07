“Cinema sotto le stelle”, otto proiezioni con la rassegna intitolata ad Aquino Reato

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la rassegna cinematografica intitolata ad Aquino Reato “Cinema sotto le stelle”. 8 proiezioni, gratuite, nelle serate dal 9 al 13 agosto e dal 16 al 18 agosto prossimi, sullo schermo posizionato ai piedi della scalinata di San Bernardino con la previsione di pellicole adattate con sottotitoli per consentire la partecipazione di spettatori non udenti.La manifestazione ? promossa dal Comune dell’Aquila in collaborazione con Marco Reato, figlio di colui che per primo ha promosso in citt? l’iniziativa del cinema all’aperto nei giorni scorsi la giunta ha approvato l’atto con cui si d? mandato ai diversi settori dell’ente di predisporre le attivit? necessarie per l’organizzazione degli appuntamenti.“A breve – spiega il sindaco, Pierluigi Biondi – verr? reso noto il programma delle pellicole che verranno proiettate in quello che ormai ? diventato un classico appuntamento estivo della nostra citt? che, tra qualit? e intrattenimento, segna il passaggio tra la fine della rassegna dei Cantieri dell’Immaginario e il periodo della Perdonanza – viene evidenziato sul sito web. Il mio ringraziamento va a Marco Reato che, con la consueta generosit?, ha consentito che questa rassegna potesse rinnovarsi nel nome e nel ricordo dell’amato e compianto pap?”.

