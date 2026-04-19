Cinque Terre: nuovo direttore del Parco nazionale

In queste ore, il tema delle Cinque Terre è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Un’importante novità riguarda il Parco nazionale delle Cinque Terre, che ha annunciato il nuovo direttore, Maurizio Burlando. Questa nomina ha suscitato interesse e curiosità tra gli appassionati del territorio, che guardano con attenzione alle prossime mosse e ai possibili cambiamenti che potrebbero essere introdotti.

Le Cinque Terre, patrimonio dell’UNESCO, rappresentano un’eccellenza paesaggistica e culturale italiana, attrattiva per turisti e amanti della natura. La nomina di un nuovo direttore del Parco nazionale è un passo significativo che potrebbe influenzare la gestione e la valorizzazione di questo prezioso patrimonio.

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