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Attualità

“Cintarella”: sopralluogo di Marsilio dopo gli interventi per la sicurezza sulla strada del Fucino

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Regione Abruzzo, ultime dal sito:Ortucchio – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi ha effettuato un sopralluogo lungo la strada della Cintarella, l’arteria che costeggia il Centro spaziale del Fucino di Telespazio, per verificare lo stato degli interventi di messa in sicurezza su una delle principali direttrici della piana – viene evidenziato sul sito web. «Era necessario intervenire su una strada che negli anni è stata purtroppo teatro di gravi incidenti – precisa il comunicato. Con queste opere abbiamo migliorato in modo significativo le condizioni di sicurezza per i cittadini e per i tanti lavoratori che ogni giorno raggiungono il Centro spaziale del Fucino, una realtà di rilievo internazionale».L’intervento è stato reso possibile grazie al lavoro condiviso tra istituzioni – precisa il comunicato. In particolare, su impulso della Prefettura dell’Aquila è stato attivato un tavolo di confronto che ha consentito di sciogliere il nodo delle competenze sulla strada – La Regione ha quindi messo a disposizione le risorse necessarie, permettendo alla Provincia dell’Aquila di intervenire come soggetto attuatore per i lavori di messa in sicurezza dell’arteria – viene evidenziato sul sito web. Le opere realizzate consentono oggi di affrontare con maggiore sicurezza un tratto stradale particolarmente frequentato, migliorando la qualità della viabilità in un’area strategica per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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