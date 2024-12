Cipess, D’Incecco: Oltre 33 milioni per l’edilizia scolastica

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Un risultato importantissimo quello raggiunto dall’Abruzzo grazie al Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) che, nella riunione di ieri, ha assegnato circa 373,6 milioni di euro per la ricostruzione privata nei comuni del cratere e fuori cratere, ha finanziato per circa 33,3 milioni di euro un nuovo Piano annuale di edilizia scolastica e, infine, ha approvato un nuovo intervento del programma Restart a sostegno dello sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Attraverso queste misure il Governo dimostra ancora una volta di essere vicino e attento alle esigenze della comunità abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un grande ringraziamento va al Sottosegretario con delega alla programmazione degli investimenti pubblici e al coordinamento della politica economica Alessandro Morelli, alla Struttura Sisma 2009 e a tutti coloro che hanno saputo concretizzare le necessità e le istanze provenienti dal territorio”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. “I fondi approvati ieri permetteranno di recuperare, sistemare e mettere in sicurezza importanti edifici scolastici – Quindici in totale gli interventi finanziati, di cui 8 nella città dell’Aquila per 24,4 milioni di euro e 7, di cui 2 nel Pescarese, uno nel Teramano e 4 nell’Aquilano, nei comuni del cratere e in quelli fuori per 8,8 milioni di euro – Quelli nel Capoluogo di regione riguardano, come già annunciato dal sindaco Biondi, i poli scolastici San Sisto-Santa Barbara e Gignano-Torretta-Sant’Elia, le scuole primarie Celestino V e Pianola, la scuola media Dante Alighieri di Paganica, l’Ipsiasar ‘L. da Vinci’ di via Monte San Rocco, l’ex Itas Elena di Savoia di viale Duca degli Abruzzi e la scuola dell’infanzia di Bagno Grande – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli interventi finanziati nei Comuni del cratere: la scuola primaria di via Guglielmo Marconi a Civitella Casanova e la scuola materna di via Giovanni XXIII a Bussi sul Tirino, l’Istituto “De Nino-Morandi” di Sulmona, la scuola elementare e media di via Benedetto Croce e via degli Equi a Castelvecchio Subequo – Gli interventi finanziati nei Comuni fuori cratere riguardano la realizzazione di un nuovo polo in località Piano Nocella (II lotto) – costruzione edificio scuola elementare in largo Tempera a Campli e inoltre interessano la scuola primaria “Masciangioli” di Sulmona, la scuola secondaria di primo grado “A. Petrarca” di Castel di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo di fronte ad un grande lavoro di programmazione di risorse che oggi diventa realtà”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it