Cipolletti: cordoglio per la scomparsa di Morra

– Con una nota stampa, il consigliere Marco Cipolletti esprime cordoglio per la scomparsa del caro Giandonato Morra – si legge sul sito web ufficiale. “Vicinanza e partecipazione al profondo dolore della moglie Fausta e dei figli Raimondo e Cristiano per la scomparsa di Giandonato marito e padre esemplare – Siamo loro vicini in questo momento di cordoglio”, si legge in una nota di Marco Cipolletti”. (com/red)

