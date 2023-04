Cipolletti su cause di morti cardiache improvvise

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Tante storie che spesso rimangono nascoste e che nascono da una dolorosa vicenda personale e familiare, di morte cardiaca improvvisa, devono essere raccontate svelate perché vengano percepite nella loro importanza e prevenute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono moltissimi ogni anno, i casi in cui sono coinvolti soggetti di età uguale o inferiore ai 40 anni, apparentemente sani – aggiunge la nota pubblicata. La spesa sostenuta oggi si tradurrà nel risparmio di domani ed è questo un investimento a garanzia del futuro, di cui beneficerà tutta la collettività. La prevenzione è infatti un aspetto fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A meno di svolgere un’attività sportiva di tipo agonistico, i ragazzi nell’età dello sviluppo non vengono sottoposti a un esame diagnostico semplice come quello dell’elettrocardiogramma – viene evidenziato sul sito web. Molti ci testimoniano che, durante il lockdown, a causa della paura di recarsi negli ospedali e sottoporsi a regolari controlli, l’incidenza delle morti improvvise è aumentata – Questa è la dimostrazione che informazione e prevenzione sono fondamentali, soprattutto alla luce dei progressi fatti in ambito farmacologico e terapeutico, che consentirebbero una gestione della malattia correttamente diagnosticata, ed ecco perché una risoluzione come quella di cui si sta discutendo rappresenta per noi una grande speranza”. Il comitato #DifesaMinori sosterrà l’iniziativa regionale, attraverso l’evento che si terrà a Teramo il 18 aprile 2023 dalle 18:30, presso il Parco della Scienza nella prestigiosa della Sala del Consiglio Comunale – L’evento dal titolo:“CHI TI AMA TI PROTEGGE”, esaminerà a fondo le ragioni di una proposta, quella di uno screening cardiaco per la fascia di età da 0 a 14 anni – E’ questa la risoluzione 80/v in esame presso la commissione sanità della regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Le ragioni della proposta saranno corroborate dagli interventi dei Professori Giovanni Frajese, Giulio Maria Pedone, Alessandro Capucci, e del dottor Giuseppe Barbaro cardiologo – Presenti tra i relatori oltre il primo firmatario della risoluzione Marco Cipolletti , anche il vicedirettore della Verità Francesco Borgonovo – recita il testo pubblicato online. Dichiara Nico Liberati segretario generale del comitato promotore l’evento, #DifesaMinori: “Ringraziamo il Sindaco di Teramo per avere concesso la Sala del Consiglio Comunale, ed il Presidente della Provincia per avere esaminato l’alto patrocinio all’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci auguriamo una rapida approvazione della risoluzione 80/v, ma soprattutto il pronto intervento della politica sana, affinché presto possa essere depositata una proposta di legge per lo screening cardiaco, e che la stessa possa godere dell’appoggio bipartisan delle forze politiche, della società civile e del mondo medico-scientifico”. E’ quanto si legge nella nota diffusa da Marco Cipolletti primo firmatario della risoluzione depositata il 23 marzo 2023 presso la V Commissione della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

