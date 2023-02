Cipolletti:al lavoro per registro morti improvvise

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sono chiamati malori Improvvisi ma potrebbero risultare anche mortali”. Lo ha detto il consigliere regionale Marco Cipolletti, componente della commissione regionale sanità che spiega: “Il monitoraggio della mortalità è segnalato in aumento dai dati di EuroMomo e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), soprattutto nella fascia di età da 0 a 14 anni – prosegue il Consigliere – Il 2022 purtroppo ha confermato e superato l’eccesso di mortalità del 2021. Stiamo lavorando affinché l’Abruzzo possa porsi all’avanguardia in questo ambito, dotandosi di un registro delle morti improvvise con particolare attenzione al fenomeno della mortalità in fascia pediatrica”. Conclude Cipolletti: “E’ evidente come il sistema di monitoraggio addizionale interpretato finora in forma passiva sia inadeguato a valutare questi malori: occorre applicare un sistema di monitoraggio attivo specialmente nella fascia 0-14. Maggiore accuratezza andrebbe applicata attuando anche uno screening per valutare quanto la proteina spike incida su questi fenomeni”. (com/red)

