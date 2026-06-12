Circolare: l’Italia al passo con l’economia verde

In queste ore, il tema della circolarità è al centro dell’attenzione online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. L’Italia si conferma un paese all’avanguardia nell’ambito dell’economia circolare, generando un valore di 3,8 miliardi di euro in sinergia con l’Europa, nonostante un contesto in frenata.

Per consolidare questo primato, emerge la necessità di investire maggiormente in tecnologie innovative che possano ottimizzare il processo di riciclo e promuovere la sostenibilità ambientale a tutti i livelli.

Un dato interessante riguarda la TARI, la tassa sui rifiuti, che al Sud nel 2025 ha registrato un aumento delle tariffe. Questo elemento evidenzia la complessità delle dinamiche legate alla gestione dei rifiuti e alla transizione verso un modello più circolare ed ecocompatibile.

La sfida per l’Italia e per l’intera comunità europea è quella di perseguire politiche e azioni concrete che possano favorire una maggiore sostenibilità ambientale e un’efficiente gestione delle risorse, ponendo al centro il concetto di economia circolare come strumento fondamentale per un futuro più green e resiliente.

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