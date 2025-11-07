Circolazione e parcheggi, le proposte di Pietrucci al sindaco Biondi per migliorare la vivibilità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:07 novembre 2025 – 10:22– “Da cittadino e padre che ogni mattina accompagna i propri figli a scuola, prima ancora che da consigliere regionale, voglio fare due proposte concrete al Sindaco dell’Aquila per tentare di risolvere il problema del traffico impazzito che, in particolare al mattino, imbriglia la città lasciandoci per troppo tempo imbottigliati in un quotidiano sempre più invivibile”, così il consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD) in una nota stampa – si apprende dal portale web ufficiale. “La prima proposta consiste nel vietare il transito dei mezzi pesanti legati alla ricostruzione, almeno dalle ore 7:50 alle 8:10, sulle arterie principali della città. Consentirebbe in quei 20 minuti, di avere le strade più libere nella fascia oraria in cui maggiormente la cittadinanza si sposta per andare verso le scuole e a lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Una misura minima da prendere per organizzare la vita di una città complessa – spiega – da realizzare chiaramente tramite un protocollo d’intesa con l’Ance, le altre parti e categorie interessate, per dare finalmente una risposta ai cittadini e alle cittadine a cui nessuno ripaga il tempo perso rimanendo fermi a causa di un traffico impazzito – aggiunge testualmente l’articolo online. La seconda proposta è quella di riaprire via Parrozzani, la strada complanare cioè che costeggia la caserma Rossi ed eliminare la nuova rotatoria appena realizzata – viene evidenziato sul sito web. Può succedere di sbagliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Giunta Biondi, negli assessori al traffico e alle opere pubbliche, ammetta l’errore, – aggiunge Pietrucci – con i costi che comporta, ma si adoperi subito a correre ai ripari perché ridurre la circolazione, da due, a una sola strada, è stato un errore oppure una follia e ha determinato l’attuale situazione, evidentemente insostenibile – Quando sarà finita e aprirà il parcheggio sarà anche peggio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ingresso a quello che sarà il parcheggio nell’ex caserma Rossi potrà essere così proprio da via Parrozzani la complanare che oggi hanno chiuso, mentre l’uscita dal parcheggio va prevista dietro, su Via Scarfoglio – recita il testo pubblicato online. Un solo ingresso, in entrata e in uscita su via Panella dall’attuale rotonda, sarebbe un incubo e va evitato nella maniera più assoluta”. “Caro Biondi mi ascolti – precisa la nota online. Sappiamo che non è abituato a farlo, accogliere la mia proposta – che arriva direttamente dal sentire di moltissimi cittadini che come me vivono la città – non la sminuirebbe, anzi, costituirebbe finalmente un segnale di maggiore democrazia e capacità, da parte sua, anche di saper cambiare idea, per il bene della città” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

