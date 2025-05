Circolo Aternino Pescara, D’Incecco: grande soddisfazione nascita Polo Bibliotecario

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La nascita del Polo bibliotecario all’interno degli spazi del Circolo Aternino di piazza Garibaldi è per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio – E’ infatti grazie anche ad uno stanziamento da parte della Regione di 50 mila euro, che ho fortemente voluto, se oggi il Circolo tornerà ad essere, così come in passato, uno fra i più importanti luoghi di aggregazione e crescita culturale della città”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo in Regione, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Polo Bibliotecario a Pescara, aperto ufficialmente ieri mattina con il tradizionale taglio del nastro – riporta testualmente l’articolo online. “All’interno del Polo – sottolinea – sarà possibile consultare volumi, riviste, documenti e intere collezioni provenienti dalla Biblioteca Civica Vittoria Colonna, dal Museo delle Genti d’Abruzzo, dalla Biblioteca del Museo Civico Cascella – Si tratta di un patrimonio prezioso che sarà fruibile a tutta la cittadinanza in un contesto accogliente, pensato per favorire la partecipazione e l’accesso alla cultura – si legge sul sito web ufficiale. Ma i suoi spazi – sottolinea D’Incecco – saranno messi a disposizione anche per eventi – aggiunge la nota pubblicata. Diventerà un punto di riferimento per i cittadini e, sono certo, per tantissimi giovani – precisa la nota online. Sarà il centro nevralgico del sistema bibliotecario provinciale, una vera casa della cultura aperta a tutti – Regione e Comune credono in questo importantissimo settore e continuano a investirci”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it