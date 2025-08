Città che legge, finanziato il progetto di Chieti, unico centro abruzzese fra 15mile e 30mila abitanti.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 1° agosto 2025 – Il Centro per il libro e la lettura ha reso noto l’esito del Bando “Città che legge” 2025 che assegna a Chieti 30.000 euro di finanziamenti per la realizzazione di attività integrate inerenti la promozione del libro e della lettura – viene evidenziato sul sito web. Chieti è fra le 14 città vincitrici, con un punteggio elevatissimo, unica città abruzzese che ha avuto accesso ai fondi ministeriali per i centri da 15 a 50.000 abitanti – “Abbiamo lavorato sodo per proporre un progetto che convincesse e, in attesa dell’esito del bando, auspicando un risultato positivi, abbiamo continuato a farlo ponendo le basi per attuare le iniziative proposte che hanno convinto il Cepell – così la consigliera Barbara Di Roberto che ne è stata promotrice – . Le finalità sono chiare: i progetti finanziati hanno fra le finalità l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali – Sono felice per la mia città! Soddisfatta dell’obiettivo raggiunto – riporta testualmente l’articolo online. Orgogliosa del lavoro fatto – riporta testualmente l’articolo online. Grata ai partner del Patto Comunale che si sono messi a disposizione per la realizzazione del progetto – Riconoscente verso il Sindaco e l’Assessore alla Cultura per la fiducia accordatami e al Direttore del Teatro Cesare Di Martino per la generosa disponibilità personale e professionale messa a servizio del Patto comunale e della città di Chieti – precisa il comunicato. Avremo un anno intenso nel quale concretizzeremo il progetto ammesso a finanziamento, ma già per settembre stiamo ideando e lavorando per altri momenti dedicati alla Città che Legge come già fatto per l’edizione 2025 del maggio dei libri”. “Siamo lieti che il progetto che la nostra consigliera Barbara Di Roberto ha messo in moto con il fondamentale supporto di alcune realtà del Patto comunale della lettura ha convinto il Cepell – commentano il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – . Grazie a lei e alla sua indomita tenacia e al positivo impegno di tutti i soggetti coinvolti, questo riconoscimento diventa il primo atto ufficiale del Patto comunale per la lettura, che unisce Comune, Università e altri enti, istituzioni e associazioni del territorio, dopo l’ottenimento della qualifica di Chieti Città che legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo orgogliosi di avere ottenuto l’attenzione ministeriale su un’identità nuova, che completa quella di Chieti città della storia e della cultura di un tassello importante qual è il ruolo di volano per la lettura e, dunque di promozione culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il territorio e la città raccolgono il frutto di un lavoro costante, che ci vedono parte attiva nella rete nazionale delle Città che leggono – recita il testo pubblicato online. Grazie a lei e a chi ha lavorato per arrivare a questo fine e a tutti anche un sincero buon lavoro, per gli altri importanti passi che ora, ottenuto il finanziamento, dovremo fare per attuare il progetto e consolidare questo importante percorso”.

