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Politica

“Città dell’Aquila, sindaco Di Marco chiede risposte concrete per i Comuni montani esclusi dalla classificazione nazionale”

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Il deputato Antonio Di Marco, dopo la discussione in aula dell’interpellanza sul tema dei Comuni montani esclusi dalla nuova classificazione, ha espresso la necessità di risposte concrete ai territori esclusi.

Secondo quanto riportato da Di Marco, l’assessore Santangelo ha sottolineato che la riforma nazionale ha introdotto un parametro oggettivo legato all’altezza dei Comuni, definito a livello europeo e non discrezionale per le Regioni. Tuttavia, ci sono ancora circa 26 Comuni abruzzesi esclusi dalle provvidenze e dai benefici collegati alla legge, e il deputato ritiene che le garanzie fornite finora non siano sufficienti.

Di Marco ha sottolineato la necessità che la Regione ascolti direttamente i sindaci dei Comuni esclusi per comprendere appieno l’impatto reale della nuova classificazione sui loro territori. Ha inoltre evidenziato l’importanza di fornire strumenti concreti e immediati a sostegno delle aree montane, oltre alla necessità di concepire una nuova legge regionale sulla montagna che sia condivisa e che assicuri la massima tutela possibile.

Il deputato ha enfatizzato che non bastano le rassicurazioni e ha sottolineato l’importanza di un confronto ufficiale tra l’assessorato e i sindaci dei Comuni esclusi per garantire una maggiore partecipazione al processo decisionale.

In conclusione, Di Marco ha ribadito la necessità di far sentire la Regione vicina ai territori montani e di garantire la massima tutela possibile per le aree escluse dalla classificazione nazionale.

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