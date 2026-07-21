Città Metropolitana Pescara, Pavone: “Via libera al tavolo regionale per massima condivisione”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:21 luglio 2026 – 19:27– “Siamo soddisfatti dell’impegno assunto dall’assessore Roberto Santangelo ad avviare, alla ripresa autunnale dei lavori del Consiglio regionale, un tavolo di confronto dedicato all’istituzione della Città Metropolitana di Pescara – È un primo passo importante per approfondire un progetto strategico che rappresenta una grande opportunità per l’intero territorio provinciale”. Lo dichiara il capogruppo in Consiglio regionale di Azione Enio Pavone, firmatario dell’interpellanza discussa oggi in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “L’interpellanza, presentata dal gruppo di Azione, chiedeva infatti alla Giunta regionale di promuovere un confronto istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti, a partire dai Comuni e dalle istituzioni interessate, per accompagnare il percorso avviato in Parlamento con la proposta di legge del deputato Giulio Sottanelli per l’istituzione della Città Metropolitana di Pescara” spiega una nota – si apprende dal portale web ufficiale. “Parliamo di un progetto che non è in alcun modo alternativo o in contrasto con il dibattito sulla Nuova Pescara e sulla fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore – sottolinea Pavone –. Si tratta di due percorsi distinti: la Città Metropolitana coinvolgerebbe l’intera provincia di Pescara, mettendo in rete tutti i 46 Comuni e offrendo strumenti nuovi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo”. Secondo Pavone, “i benefici sarebbero concreti sia per i centri maggiori sia per i piccoli comuni delle aree interne”. “La Città Metropolitana consentirebbe di migliorare la gestione dei servizi scolastici e sociali, rafforzare il trasporto pubblico locale, coordinare la programmazione di area vasta, accedere a specifici canali di finanziamento previsti dalla normativa nazionale e valorizzare infrastrutture strategiche come porto e aeroporto – recita il testo pubblicato online. È un’occasione di crescita – aggiunge – che può rendere il territorio pescarese più competitivo senza sottrarre competenze ai Comuni, che manterrebbero le proprie prerogative”. “Accogliamo quindi con favore la disponibilità manifestata dalla Giunta regionale – conclude Pavone –. Aver portato questo tema all’attenzione del Consiglio regionale era il nostro obiettivo e l’impegno assunto dall’assessore Santangelo rappresenta un segnale positivo – riporta testualmente l’articolo online. Ora auspichiamo che il tavolo di confronto coinvolga tutte le istituzioni e gli amministratori del territorio, affinché si possa costruire un percorso condiviso e arrivare al riconoscimento della Città Metropolitana di Pescara, una sfida che riguarda il futuro dell’intero Abruzzo”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it