Città Sant’Angelo, al via le Notti Bianche del Santangelo Outlet Village: spettacoli, musica e shopping fino a mezzanotte

Prenderanno il via giovedì 16 luglio le Notti Bianche del Santangelo Outlet Village, la rassegna estiva che unisce intrattenimento, musica, comicità e shopping, con aperture straordinarie dei negozi fino alle ore 24. Il primo appuntamento, in programma alle ore 21:30, sarà con il “ROBA DA MATTI Summer Tour 2026”, lo spettacolo guidato dallo showman Vincenzo Olivieri insieme alla sua “Coma So Na Band”.

Sul palco andrà in scena un mix di cabaret, musica dal vivo, improvvisazione e coinvolgimento diretto del pubblico, con gli immancabili scherzi telefonici realizzati in diretta grazie alla collaborazione della piazza, ormai vero e proprio marchio di fabbrica dello show. L’ingresso agli eventi sarà gratuito. Per assistere agli spettacoli seduti in platea sarà necessario prenotare il proprio posto attraverso la Santangelo App, fino a esaurimento delle disponibilità. Senza prenotazione del posto si potrà comunque assistere liberamente allo show, con posto in piedi.

Il calendario proseguirà giovedì 23 luglio con Paola Iezzi e il suo “Stessa Direzione – Summer Special Tour 2026 – Live DJ Set”. Giovedì 30 luglio sarà invece protagonista il professor Vincenzo Schettini, fisico e noto divulgatore scientifico sui social, che con “La fisica dell’Estate” accompagnerà il pubblico in un viaggio tra scienza e curiosità legate al mare, al sole, al gelato e alla sabbia bollente.

Giovedì 6 agosto tornerà Max Giusti, tra gli artisti più apprezzati delle precedenti edizioni delle Notti Bianche, con uno spettacolo all’insegna della comicità e dell’intrattenimento. Il 13 agosto saliranno sul palco I Cugini di Campagna, pronti a far cantare e ballare il pubblico con i loro successi più celebri, da “Anima Mia” a “Lettera 22”. Il programma continuerà venerdì 14 agosto con il Trio Centouno e lo spettacolo “Poteva andare peggio”, una carrellata di sketch comici dedicati alla vita quotidiana, alle relazioni e all’attualità. Gran finale giovedì 20 agosto con Cristiano Malgioglio, artista poliedrico e protagonista della musica e della televisione italiana.

Le Notti Bianche rappresenteranno anche un’occasione per approfittare di ulteriori promozioni sui prezzi già a saldo, attive nei negozi aderenti esclusivamente nelle giornate degli eventi. Attraverso l’app sarà inoltre possibile partecipare al concorso “Santangelo Ti Premia”, con premi istantanei, estrazioni mensili e una finale con numerosi riconoscimenti in palio. A completare l’esperienza saranno i bar e i ristoranti del Village, che accoglieranno i visitatori nei propri dehors per aperitivi e cene all’aperto. Ogni appuntamento diventerà così un’occasione per trascorrere una serata tra spettacolo, musica, divertimento e shopping.