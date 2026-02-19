Città Sant’Angelo, Alessandrini: “Abbattuti pini e querce in centro. Fermate le motoseghe”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:19 febbraio 2026 – 15:44– “Quello che sta accadendo nel parco comunale del centro storico è preoccupante e non può passare sotto traccia – si apprende dal portale web ufficiale. Non siamo davanti a un intervento di manutenzione, ma al rischio concreto di cancellare un patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale della città”. È la presa di posizione della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, “che nella giornata di ieri ha effettuato un sopralluogo a Città Sant’Angelo insieme a numerosi cittadini dopo decine di segnalazioni ricevute negli ultimi giorni” informa una nota – “Otto alberi tra pini storici e querce sono già stati abbattuti e molti altri pini risultano contrassegnati con vernice rossa, segno di un piano di taglio che rischia di svuotare uno dei luoghi più identitari della città. Ho trovato cittadini preoccupati, amareggiati e soprattutto inascoltati – dichiara Alessandrini –. Qui non c’è uno scontro politico: c’è una comunità che chiede solo prudenza, trasparenza e buon senso – riporta testualmente l’articolo online. Prima di abbattere alberi che hanno decenni di vita bisogna dimostrare, con strumenti scientifici, che non esistono alternative”. “Secondo quanto emerso, le valutazioni alla base degli abbattimenti sarebbero fondate su analisi prevalentemente visive” si legge ancora nella nota – si apprende dal portale web ufficiale. “È la stessa storia già vista a Pescara e a Silvi – prosegue la consigliera – dove il medesimo approccio, basato solo sulle VTA (Visual Tree Assessment), ha portato a condannare decine di alberi – precisa il comunicato. Ma un’analisi visiva, da sola, potrebbe non essere sufficiente per decretare la fine di alberature storiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Esistono indagini strumentali che consentono di verificare realmente la stabilità interna del tronco – Senza queste verifiche, l’abbattimento è una scelta irreversibile presa al buio”. “La consigliera ha già presentato una formale richiesta di accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione tecnica prodotta: relazioni agronomiche, eventuali prescrizioni di altri enti coinvolti, comunicazioni ai Carabinieri Forestali e il piano delle eventuali ripiantumazioni”. “Vogliamo sapere quali esami sono stati davvero eseguiti, chi li ha effettuati e con quali responsabilità. E soprattutto vogliamo capire se esista un progetto di sostituzione serio, in grado di compensare alberi maturi abbattuti” aggiunge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alessandrini ha inoltre chiesto ufficialmente “un sopralluogo dei Carabinieri Forestali anche per verificare le modalità delle potature che si stanno effettuando proprio in questi giorni – precisa la nota online. Diversi esperti mi hanno scritto allarmarti, parlando di capitozzature più che di potature – si apprende dalla nota stampa. Tagli drastici indeboliscono gli alberi, ne compromettono la stabilità e spesso diventano proprio la causa dei problemi che poi vengono usati come giustificazione per l’abbattimento – Chiediamo di verificare la correttezza di tutte le operazioni in corso, sempre nell’ottica di salvaguardare un patrimonio arboreo di grande valore”. La consigliera ricorda inoltre “un aspetto scientifico spesso ignorato nel dibattito pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un grande albero non è sostituibile con un piccolo albero appena piantato – Un pino o una quercia adulta possiedono una superficie fogliare enormemente superiore e quindi una capacità di assorbire polveri sottili, anidride carbonica e inquinanti che decine di giovani piante non riescono a garantire per decenni – precisa la nota online. Gli alberi maturi abbassano le temperature, creano ombra, riducono l’effetto ‘isola di calore’ mitigando le sempre più frequenti ondate di caldo estremo e migliorano concretamente la qualità dell’aria – Tagliarli oggi significa togliere salute ai cittadini domani”. “Gli alberi – aggiunge Alessandrini – non sono arredo urbano sostituibile: sono infrastrutture verdi indispensabili per la qualità della vita nei centri urbani – aggiunge la nota pubblicata. Chiediamo all’amministrazione comunale di sospendere gli abbattimenti, avviare verifiche strumentali ad hoc e utilizzare ogni strumento possibile di cura, manutenzione e messa in sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Solo quando tutte le alternative sono state esaurite si può parlare di abbattimento – riporta testualmente l’articolo online. Qui invece si sta partendo dalla fine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La città non appartiene a una maggioranza o a un’opposizione: appartiene alla comunità – conclude la consigliera -. E questo patrimonio naturale, che ha accompagnato generazioni di cittadini, deve essere difeso con responsabilità e trasparenza, prima di cancellarlo per sempre”. (com/red)

