Città Sant’Angelo, Alessandrini: si finanzi ciò che conta davvero

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La consigliera regionale del M5S Erika Alessandrini torna sul tema relativo al dissesto idrogelogico che coinvolge Città Sant’Angelo, rispondendo alle dichiarazioni del primo cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il sindaco di Città Sant’Angelo – si legge in una nota – sembra non aver gradito la mia richiesta di attenzionare con celerità la sicurezza del costone che incombe sulle abitazioni sottostanti il Giardino – aggiunge testualmente l’articolo online. Con un video appositamente girato sul posto, mi invita a reperire in Regione i fondi necessari per la messa in sicurezza dell’area – viene evidenziato sul sito web. Cosa che vorrei fare ben volentieri, in risposta ai tanti cittadini che hanno segnalato questa criticità e che sono preoccupati per i rischi che minacciano le loro abitazioni – Al tempo stesso, però, mi preme di ricordare al sindaco che in Regione Abruzzo, governata da sei anni dal suo partito, solo tre settimane fa la maggioranza di centrodestra del Presidente Marsilio, durante l’approvazione del bilancio, ha fatto ricorso alla cosiddetta ‘ghigliottina’ per zittire le opposizioni che da mesi chiedono di investire i soldi degli Abruzzesi per le priorità dei cittadini, dei territori e dei Comuni come il suo – Anche il governo nazionale è del suo stesso colore politico e dispiace che proprio Perazzetti sia rimasto escluso dalla filiera tanto decantata nelle campagne elettorali, non riuscendo così a trovare i soldi utili a completare i lavori di messa in sicurezza di cui i suoi cittadini necessitano”. “Se reclama, legittimamente, fondi dalla Regione Abruzzo, si unisca alle nostre proteste per le ripetute elargizioni di contributi donati a pioggia a migliaia tra associazioni e comitati individuati in modo del tutto discrezionale dai componenti del centrodestra che siedono tra i banchi della maggioranza – viene evidenziato sul sito web. A fine novembre Fratelli d’Italia, cioè il partito di cui possiede la tessera, con Lega e Forza Italia ha frantumato altri sedici milioni di euro in microfinanziamenti contenuti nell’ennesima ‘legge mancia’: sono stati sovvenzionati circoli juventini, associazioni di parrucchieri e molto altro a discapito, ad esempio, della prevenzione del dissesto idrogeologico – recita il testo pubblicato online. A farne le spese è stato anche il Comune di Città Sant’Angelo a cui ora quei fondi avrebbero fatto comodo per aiutare i cittadini – precisa il comunicato. Voglio augurarmi che il primo cittadino sia al mio fianco in questa battaglia di democrazia perché, se anche i Comuni governati dal centrodestra – come il suo – si unissero alle nostre richieste, sicuramente riusciremmo a ottenere i risultati che ci siamo prefigurati all’inizio di questa dodicesima legislatura”. “Ed a lui mi rivolgo, ancora una volta, in modo diretto: caro sindaco, insieme possiamo far capire a Marsilio e alla sua maggioranza che la stagione degli sperperi dovrebbe finire per finanziare ciò che, invece, conta davvero – recita il testo pubblicato online. La invito a mettere da parte le reprimenda inutili sui precedenti quarant’anni di amministrazione a Città Sant’Angelo e a lavorare assieme per convincere il suo stesso partito a mettere a disposizione dei Comuni abruzzesi i fondi necessari per la messa in sicurezza dei territori, tra i quali il costone di Città Sant’Angelo – I cittadini non meritano altro che azioni concrete e risolutive”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it