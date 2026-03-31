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Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo: Arriva Matteo Canzi di MasterChef al Santangelo Outlet Village per un evento esclusivo di cucina circolare e consapevole

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Il Santangelo Outlet Village ospiterà un evento esclusivo dedicato alla grande cucina con la presenza di Matteo Canzi, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 aprile e vedrà Canzi protagonista di un firmacopie per la presentazione del suo nuovo libro “Il Gusto del Perché – nulla si crea – nulla si distrugge – tutto si cucina”.

Matteo Canzi, che ha conquistato i palati dei giudici e del pubblico, sarà disponibile per incontrare i suoi fan e condividere i segreti dei suoi piatti iconici. L’evento, che inizierà alle ore 17:00, prevede la possibilità di ottenere una dedica personalizzata sul libro acquistabile presso la Libreria Giunti al Punto del Village.

Coloro che porteranno con sé una copia del volume avranno diritto all’accesso prioritario al firmacopie, garantendo un’esperienza fluida e piacevole a tutti i partecipanti. L’evento è gratuito e offre ai presenti la possibilità di dialogare direttamente con lo chef, rendendo l’incontro ancora più speciale e indimenticabile per gli amanti della gastronomia.

Matteo Canzi si è distinto per la sua visione innovativa e sostenibile dell’arte culinaria e la sua presenza al Santangelo Outlet Village rappresenta un’opportunità unica per vivere da vicino il talento e la passione di uno dei protagonisti più amati della scena gastronomica contemporanea. Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della cucina con un occhio attento alla sostenibilità e alla creatività.

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