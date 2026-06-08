Città Sant’Angelo, arrivano i Laboratori Creativi LEGO al Santangelo Outlet Village per dieci giorni di attività gratuita per bambini

Città Sant’Angelo, 8 giugno 2026 – Il Santangelo Outlet Village si prepara ad accendere la fantasia dei più piccoli con un appuntamento speciale dedicato al gioco creativo e all’immaginazione. Da venerdì 12 a domenica 21 giugno, l’Outlet ospiterà un grande Laboratorio Creativo LEGO completamente gratuito, pensato per bambini dai 3 ai 12 anni.

Per dieci giorni il Village si trasformerà in un vero e proprio cantiere della fantasia, dove migliaia di colorati mattoncini LEGO accompagneranno i piccoli partecipanti in un’esperienza fatta di gioco, creatività e socializzazione. Nell’area laboratorio, i bambini potranno costruire senza limiti astronavi, castelli incantati e città immaginarie, oltre a esplorare i mondi delle riviste ufficiali Panini dedicate a LEGO Star Wars, Harry Potter e LEGO City.

Un’iniziativa che unisce divertimento e stimolo creativo, permettendo ai più giovani di allenare la mente attraverso il gioco e vivere momenti di condivisione in un ambiente coinvolgente e dinamico. I mattoncini LEGO sono considerati “immortali”, con un pezzo prodotto nel 1958 che si incastra ancora perfettamente con uno realizzato oggi. Bastano soltanto sei mattoncini classici per ottenere oltre 915 milioni di combinazioni possibili, dimostrando quanto la fantasia possa essere infinita.

L’ingresso all’Area Laboratorio LEGO è gratuito tramite la Santangelo App: basterà iscriversi e scaricare il coupon per partecipare. Gli orari dell’area laboratorio sono dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 20:00, e il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00.

L’appuntamento è quindi al Santangelo Outlet Village dal 12 al 21 giugno per vivere insieme un’esperienza all’insegna della fantasia e delle costruzioni. L’estate arriva in anticipo, in attesa delle meravigliose Notti Bianche che accompagneranno i giovedì di luglio e agosto prossimi.