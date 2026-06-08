- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Giugno 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCittà Sant’Angelo, arrivano i Laboratori Creativi LEGO al Santangelo Outlet Village per...
Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo, arrivano i Laboratori Creativi LEGO al Santangelo Outlet Village per dieci giorni di attività gratuita per bambini

- Spazio Pubblicitario 02 -

Città Sant’Angelo, 8 giugno 2026 – Il Santangelo Outlet Village si prepara ad accendere la fantasia dei più piccoli con un appuntamento speciale dedicato al gioco creativo e all’immaginazione. Da venerdì 12 a domenica 21 giugno, l’Outlet ospiterà un grande Laboratorio Creativo LEGO completamente gratuito, pensato per bambini dai 3 ai 12 anni.

Per dieci giorni il Village si trasformerà in un vero e proprio cantiere della fantasia, dove migliaia di colorati mattoncini LEGO accompagneranno i piccoli partecipanti in un’esperienza fatta di gioco, creatività e socializzazione. Nell’area laboratorio, i bambini potranno costruire senza limiti astronavi, castelli incantati e città immaginarie, oltre a esplorare i mondi delle riviste ufficiali Panini dedicate a LEGO Star Wars, Harry Potter e LEGO City.

Un’iniziativa che unisce divertimento e stimolo creativo, permettendo ai più giovani di allenare la mente attraverso il gioco e vivere momenti di condivisione in un ambiente coinvolgente e dinamico. I mattoncini LEGO sono considerati “immortali”, con un pezzo prodotto nel 1958 che si incastra ancora perfettamente con uno realizzato oggi. Bastano soltanto sei mattoncini classici per ottenere oltre 915 milioni di combinazioni possibili, dimostrando quanto la fantasia possa essere infinita.

L’ingresso all’Area Laboratorio LEGO è gratuito tramite la Santangelo App: basterà iscriversi e scaricare il coupon per partecipare. Gli orari dell’area laboratorio sono dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 20:00, e il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00.

L’appuntamento è quindi al Santangelo Outlet Village dal 12 al 21 giugno per vivere insieme un’esperienza all’insegna della fantasia e delle costruzioni. L’estate arriva in anticipo, in attesa delle meravigliose Notti Bianche che accompagneranno i giovedì di luglio e agosto prossimi.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it