lunedì, Dicembre 1, 2025
Cronaca

Città Sant’Angelo: bus Tua centra tre auto in sosta, paura sul mezzo

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Città Sant’Angelo, dove un bus di linea della Tua è finito contro tre auto parcheggiate lungo la strada. L’episodio ha creato momenti di apprensione tra i presenti e tra i passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo.

Secondo le prime informazioni, alla base dell’impatto ci sarebbe un lieve malore accusato dall’autista del bus, che avrebbe perso il controllo del veicolo andando a urtare le vetture in sosta. La dinamica esatta del sinistro è comunque al vaglio delle autorità competenti, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Alcuni passeggeri sono rimasti leggermente contusi e sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto. In zona sono arrivate tre ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure e verificato le condizioni delle persone coinvolte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Città Sant’Angelo, che si stanno occupando dei rilievi e della gestione della viabilità. Il tratto interessato è stato parzialmente limitato al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

