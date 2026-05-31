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Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo, evento speciale al Santangelo Outlet Village: The Snack Club firma copie del nuovo libro “Operazione K” il 2 giugno

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Città Sant’Angelo, 29 maggio 2026 – Il prossimo martedì 2 giugno il Santangelo Outlet Village aprirà le sue porte per ospitare un evento speciale dedicato alle famiglie e all’intrattenimento dei più giovani con l’attesissimo firmacopie di The Snack Club.

A partire dalle 17:00, Lollo, Sofy, Ciami, Amadou e Umberto saranno presenti per incontrare i fan e firmare le copie del loro nuovo libro “Operazione K”, che rappresenta la prima avventura editoriale del gruppo. Il libro narra di una misteriosa scomparsa durante la prova d’ingresso nel club, che porterà i protagonisti a dimostrare che la regola più importante del gruppo è che gli amici non si lasciano indietro.

I membri di The Snack Club, noti per i loro video adrenalinici su YouTube e TikTok, offriranno ai presenti un pomeriggio all’insegna del mistero, dell’energia e dello spirito di squadra. L’evento rappresenta un’opportunità unica per bambini e ragazzi di vivere da protagonisti l’atmosfera coinvolgente del club e di incontrare i loro beniamini dal vivo.

Per partecipare al firmacopie, sarà necessario iscriversi gratuitamente attraverso la Santangelo App e presentarsi nell’area palco con una copia del libro “Operazione K”. Ogni copia consentirà l’accesso a un nucleo familiare composto da un massimo di tre persone.

L’evento promette di regalare sorprese, sorrisi e tanto intrattenimento per tutta la famiglia. Non perdete l’occasione di vivere una giornata indimenticabile al Santangelo Outlet Village insieme a The Snack Club.

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