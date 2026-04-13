Città Sant’Angelo: i diEFFE BROS tornano al Santangelo Outlet Village per firmacopie e avventure nel multiverso

I diEFFE BROS tornano al Santangelo Outlet Village per un nuovo evento dedicato agli appassionati di avventure interattive e narrativa fantasy. Sabato 18 aprile, a partire dalle 16:30, Fred e David Alessandrini saranno presenti per firmare le copie del loro nuovo libro “La Moneta dei Mondi. L’ultimo viaggio”, terzo e attesissimo capitolo della serie di Game Book che ha conquistato lettori di tutte le età.

L’incontro con i diEFFE BROS permetterà ai fan di entrare nel cuore dell’avventura e di aiutare i protagonisti a affrontare enigmi complessi e prove pericolose, con l’obiettivo di salvare il multiverso. L’evento si preannuncia coinvolgente e offrirà al pubblico la possibilità di vivere da vicino l’universo creativo dei due autori.

L’ingresso all’evento è gratuito e prioritario per coloro che avranno scaricato il coupon tramite la Santangelo App e si presenteranno con una copia di uno dei tre libri della serie. È prevista la possibilità di partecipare all’evento per un nucleo familiare, con un massimo di tre persone per copia.

Si tratta di un’occasione unica per incontrare i diEFFE BROS, ottenere la firma dei propri libri e diventare parte di un’avventura straordinaria che coinvolge tutti i partecipanti. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della narrativa fantasy e delle avventure interattive.