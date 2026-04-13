Città Sant’Angelo – I diEFFE BROS tornano al Santangelo Outlet Village per una nuova avventura interattiva: firma copie e avventure nel multiverso

I diEFFE BROS tornano al Santangelo Outlet Village per un nuovo evento che coinvolgerà tutti gli appassionati di avventure interattive e narrativa fantasy. Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 16:30, Fred e David Alessandrini saranno presenti per firmare le copie del loro nuovo libro “La Moneta dei Mondi. L’ultimo viaggio”, il terzo e ultimo capitolo della serie di Game Book che ha conquistato lettori di tutte le età.

Il pubblico avrà l’opportunità di partecipare attivamente alla nuova avventura dei diEFFE BROS, aiutandoli ad affrontare enigmi complessi e prove pericolose che punteranno alla salvezza del multiverso. Un’esperienza coinvolgente che permetterà ai fan di entrare nel cuore della storia e di vivere da vicino l’universo creativo dei due autori.

L’evento, che si svolgerà presso il Santangelo Outlet Village, avrà ingresso gratuito e prioritario per coloro che avranno scaricato il coupon tramite la Santangelo App e si presenteranno con una copia di uno dei tre libri della serie. È prevista una copia per nucleo familiare, con un massimo di tre persone.

Si tratta di un’occasione unica per incontrare gli autori, ottenere la firma sul proprio libro e diventare parte di un’avventura straordinaria. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di narrativa fantasy e per chi desidera vivere un’esperienza unica nel mondo dei diEFFE BROS.