Città Sant’Angelo, Max Giusti protagonista delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village con lo spettacolo “Bollicine Update”

Max Giusti sarà il protagonista del quarto appuntamento delle Notti Bianche del Santangelo Outlet Village, in programma giovedì 6 agosto a partire dalle ore 21:30. L’evento, che si svolgerà nel comune di Città Sant’Angelo, promette di regalare una serata all’insegna della comicità e dell’intrattenimento.

Il noto comico presenterà lo spettacolo “Bollicine Update”, una versione rinnovata e arricchita del suo show di successo. Durante la performance, Max Giusti si esibirà in un monologo brillante e coinvolgente, alternando momenti di puro divertimento a riflessioni più intime sulla propria carriera e sulla vita quotidiana.

Lo stile diretto, ironico e irriverente dell’artista coinvolgerà il pubblico in temi di attualità e situazioni facilmente riconoscibili, arricchiti dalle celebri imitazioni che lo hanno reso uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. “Bollicine Update” promette di essere uno spettacolo dinamico ricco di sorprese, che regalerà al pubblico una serata di grande divertimento.

L’ingresso agli eventi delle Notti Bianche del Santangelo Outlet Village è gratuito. Per assistere allo spettacolo seduti in platea, è possibile prenotare il proprio posto tramite la Santangelo App. Chi non prenoterà potrà comunque godersi lo spettacolo in piedi.

Il calendario degli eventi proseguirà con la performance de “I Cugini di Campagna” il 13 agosto e il Trio Centouno con lo spettacolo “Poteva andare peggio” il 14 agosto. La serie di serate si concluderà con Cristiano Malgioglio il 20 agosto.

Durante le Notti Bianche, gli store del Santangelo Outlet rimarranno aperti fino alle 24:00 e offriranno ulteriori promozioni sui prezzi già scontati. Sarà inoltre possibile partecipare al concorso “Santangelo Ti Premia” tramite la Santangelo Outlet App, con premi istantanei e estrazioni mensili.

Gli appuntamenti delle Notti Bianche sono un’occasione imperdibile per trascorrere una serata all’insegna della comicità e dell’intrattenimento, immergendosi nella magica atmosfera del Santangelo Outlet Village.