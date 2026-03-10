- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCittà Sant’Angelo Music Festival: “La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità”...
Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo Music Festival: “La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità” con degustazione di vini e dolci locali

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il quinto appuntamento della X edizione del Città Sant’Angelo Music Festival si terrà domenica 15 marzo 2026 presso la Tenuta Coppa Zuccari di Città Sant’Angelo. L’evento, inserito nel ciclo *Conversazioni Musicali*, avrà inizio alle ore 18:00 e vedrà protagonista l’incontro dal titolo “La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità”, a cura del M° Alessandro Mazzocchetti.

In seguito alla conferenza, sarà possibile partecipare alla degustazione di vini del territorio e di prodotti dell’azienda dolciaria Falcone. Un’occasione quindi non solo per approfondire la conoscenza dell’opera di Puccini, ma anche per deliziare il palato con le prelibatezze locali.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito del *Città Sant’Angelo Music Festival*, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica e cultura. Caterina Mazzocchetti, a nome dell’organizzazione, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter offrire agli spettatori un evento così ricco di contenuti e sapori. La bellezza della Bohème di Puccini si unirà alla bontà dei prodotti locali, regalando un’esperienza sensoriale unica”.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento, è possibile visitare il sito ufficiale del *Città Sant’Angelo Music Festival*, disponibile all’indirizzo https//:csamusicfestival.it. Un’occasione da non perdere per immergersi nella magia della musica e del gusto, in un contesto suggestivo e di grande fascino.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it