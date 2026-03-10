Città Sant’Angelo Music Festival: “La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità” con degustazione di vini e dolci locali

Il quinto appuntamento della X edizione del Città Sant’Angelo Music Festival si terrà domenica 15 marzo 2026 presso la Tenuta Coppa Zuccari di Città Sant’Angelo. L’evento, inserito nel ciclo *Conversazioni Musicali*, avrà inizio alle ore 18:00 e vedrà protagonista l’incontro dal titolo “La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità”, a cura del M° Alessandro Mazzocchetti.

In seguito alla conferenza, sarà possibile partecipare alla degustazione di vini del territorio e di prodotti dell’azienda dolciaria Falcone. Un’occasione quindi non solo per approfondire la conoscenza dell’opera di Puccini, ma anche per deliziare il palato con le prelibatezze locali.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito del *Città Sant’Angelo Music Festival*, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica e cultura. Caterina Mazzocchetti, a nome dell’organizzazione, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter offrire agli spettatori un evento così ricco di contenuti e sapori. La bellezza della Bohème di Puccini si unirà alla bontà dei prodotti locali, regalando un’esperienza sensoriale unica”.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento, è possibile visitare il sito ufficiale del *Città Sant’Angelo Music Festival*, disponibile all’indirizzo https//:csamusicfestival.it. Un’occasione da non perdere per immergersi nella magia della musica e del gusto, in un contesto suggestivo e di grande fascino.