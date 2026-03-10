- Spazio Pubblicitario 01 -
Città Sant’Angelo Music Festival: “La Bohème di Puccini, estetica della fragilità” all’insegna della musica e della degustazione

Il quinto appuntamento della X edizione del Città Sant’Angelo Music Festival si terrà domenica 15 marzo 2026 presso la Tenuta Coppa Zuccari di Città Sant’Angelo. L’evento, inserito nel ciclo *Conversazioni Musicali*, vedrà l’incontro dal titolo ”La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità” a cura del M° Alessandro Mazzocchetti.

Durante la serata, i partecipanti potranno gustare vini del territorio e prodotti dell’azienda dolciaria Falcone, a seguire dell’incontro musicale.

Caterina Mazzocchetti, organizzatrice dell’evento ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter offrire al nostro pubblico un’esperienza unica, che unisce la musica alla degustazione dei migliori prodotti locali. L’incontro sulla Bohème di Puccini promette di essere emozionante e coinvolgente”.

Il Città Sant’Angelo Music Festival si conferma quindi come uno degli appuntamenti culturali più attesi della regione, che unisce la bellezza della musica classica alla tradizione enogastronomica del territorio. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento è possibile consultare il sito web ufficiale del festival all’indirizzo https//:csamusicfestival.it.

