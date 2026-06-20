Città Sant’Angelo, Notti Bianche 2026 al Santangelo Outlet Village: ospiti e shopping fino a mezzanotte per un’estate all’insegna del divertimento

Sant’Angelo Outlet Village, si prepara a ospitare le attesissime Notti Bianche 2026. Dal 16 luglio al 20 agosto, il Village si animerà con spettacoli gratuiti, ospiti di rilievo e la possibilità di fare shopping fino a mezzanotte.

L’edizione di quest’anno si arricchisce di una serata in più rispetto al passato, con il calendario che comprende sette eventi tra il 16 luglio e il 20 agosto. Inoltre, per la prima volta, verrà proposto uno spettacolo speciale il venerdì 14 agosto, in occasione della settimana di Ferragosto.

Tutti gli eventi inizieranno alle 21:30 e saranno ad ingresso gratuito, ad eccezione di quelli con posti a sedere che richiederanno una prenotazione tramite la Santangelo App.

Il cartellone artistico dell’estate 2026 si preannuncia ricco e variegato. Tra gli ospiti attesi ci sono nomi del calibro di Vincenzo Olivieri, Paola Iezzi, Vincenzo Schettini, Max Giusti, I Cugini di Campagna, Trio Centouno e Cristiano Malgioglio.

Durante le Notti Bianche, sarà possibile approfittare delle promozioni dedicate ai saldi estivi attive solo nei giorni degli eventi. Chi scaricherà la Santangelo Outlet Village App avrà diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% su una vasta selezione della collezione Primavera/Estate e potrà partecipare al concorso Santangelo Ti Premia.

Bar e ristoranti del Village accoglieranno i visitatori nei loro dehors per aperitivi e cene all’aperto, rendendo ogni serata un’esperienza da vivere all’insegna del divertimento, della musica e dello shopping.

Per richieste di interviste agli ospiti degli eventi, è possibile contattare santangelooutletvillage@gmail.com.

Le Notti Bianche 2026 al Sant’Angelo Outlet Village promettono di essere un’esperienza indimenticabile, tra spettacoli emozionanti, shopping di qualità e momenti di svago per tutta la famiglia.