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Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo ospita il Diorama Festival: musica, arte e cultura nel borgo abruzzese

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Il viaggio di Diorama Festival attraverso l’Abruzzo fa tappa a Città Sant’Angelo. Venerdì 10 luglio dalle ore 18.00 il festival arriva nel centro storico del comune guidato dal Sindaco Matteo Perazzetti, dove il Chiostro dell’ex Convento di San Francesco e Piazza del Teatro diventeranno il palcoscenico di un’esperienza dedicata alla musica, alle arti visive e alla valorizzazione del patrimonio storico.

Il quartetto Pinakotek, proveniente direttamente da Rimini, sarà protagonista della serata con un mix di elettronica, funk psichedelico, ambient e library music italiana. Inoltre, il pubblico sarà accompagnato durante la serata da Mat Chiavaroli e Trama, dj resident del festival.

La collaborazione tra Diorama Festival e ABAQ – Accademia di Belle Arti dell’Aquila continua con il progetto performativo “Cugine delle lucertole, parenti dell’argilla”, curato da Maurizio Coccia e con direzione artistica di Gioia Di Girolamo. In questa tappa, il progetto si trasformerà in una video installazione site-specific concepita per dialogare con gli spazi del Chiostro dell’ex Convento di San Francesco.

La Residenza Artistica Itinerante Diorama × ABAQ, affidata all’artista Stefano Ventilii, accompagnerà tutte le tappe del festival con una produzione originale destinata a confluire nella mostra conclusiva della stagione.

Paolo Cicalini, ideatore e Direttore artistico di Diorama Festival, ha dichiarato: “Ogni borgo possiede un carattere diverso e ci chiede di immaginare ogni tappa in modo nuovo. Città Sant’Angelo è uno di quei luoghi che riescono a trasmettere un senso di equilibrio raro”.

Il festival sarà patrocinato dal Comune di Città Sant’Angelo, dal Ministero della Cultura e dall’Alto Patrocinio Regione Abruzzo. L’ingresso sarà gratuito.

Alessandra Renzetti, giornalista, ha fornito le informazioni dirette per AbruzzoNews24.

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