giovedì, Marzo 12, 2026
Città Sant'Angelo ospita la presentazione di "Ci sono anch'io!": l'autismo raccontato attraverso gli occhi di un padre
Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo ospita la presentazione di “Ci sono anch’io!”: l’autismo raccontato attraverso gli occhi di un padre

L’autismo raccontato attraverso gli occhi di un padre

Venerdì 13 marzo alle ore 17:00, presso il Circolo Ricreativo “65013” in Corso Vittorio Emanuele n. 82 a Città Sant’Angelo, verrà presentato il libro “Ci sono anch’io!” dell’autore atriano Concezio Del Principio, edito da Set Art Edizioni.

Il libro narra la storia di Daniele, figlio dell’autore, affetto da una grave forma di autismo, che ha trasformato la vita della famiglia in un percorso di crescita collettiva. Lontano dai pietismi, Del Principio sceglie la via della sincerità, esplorando le difficoltà quotidiane ma mostrandole sotto una luce diversa: quella della resilienza.

Concezio Del Principio, fondatore dell’Associazione Ob.ABA, utilizza la propria esperienza personale per dare voce a molte famiglie che affrontano la stessa realtà. Il libro diventa quindi un impegno civile, promuovendo la conoscenza del metodo ABA (Applied Behavior Analysis), volto a migliorare la qualità della vita dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

La presentazione del libro sarà arricchita da un momento di riflessione multidisciplinare, con la partecipazione dell’insegnante Ferdinando Giammarini e della Dott.ssa Alessandra De Federicis, psicologa e consulente ABA/VB.

La presentazione sarà accompagnata dagli intermezzi musicali delle violiniste Angelica e Francesca Del Principio.

Concezio Del Principio, scrittore pluripremiato, firma in questo libro un invito alla speranza e un manifesto per l’inclusione, confermando la sua capacità di esplorare l’animo umano e di trasmettere messaggi di positività e di resilienza.

