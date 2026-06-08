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Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo ospita Laboratori Creativi LEGO al Santangelo Outlet Village: dieci giorni di divertimento gratis per bambini dai 3 ai 12 anni

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Città Sant’Angelo, 8 giugno 2026 – Il Santangelo Outlet Village si prepara ad animare l’immaginazione dei più piccoli con un evento speciale dedicato alla creatività e al gioco. Dal 12 al 21 giugno, l’Outlet ospiterà un Laboratorio Creativo LEGO completamente gratuito, pensato per bambini dai 3 ai 12 anni.

Durante questi dieci giorni, il Village si trasformerà in un cantiere della fantasia, dove migliaia di mattoncini colorati accompagneranno i giovani partecipanti in un’esperienza fatta di gioco, creatività e socializzazione. I bambini avranno la possibilità di costruire astronavi, castelli incantati e città immaginarie, oltre ad esplorare i mondi delle riviste ufficiali Panini dedicate a LEGO Star Wars, Harry Potter e LEGO City.

Questo laboratorio creativo unisce divertimento e stimolo creativo, permettendo ai più piccoli di allenare la mente attraverso il gioco e di vivere momenti di condivisione in un ambiente coinvolgente e dinamico. Inoltre, i partecipanti potranno scoprire alcune curiosità sull’universo LEGO, come il fatto che i mattoncini sono considerati “immortali” e che bastano soltanto sei mattoncini classici per ottenere oltre 915 milioni di combinazioni possibili.

L’ingresso all’Area Laboratorio LEGO è gratuito tramite la Santangelo App: basterà iscriversi e scaricare il coupon per partecipare. Gli orari dell’area laboratorio sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 20:00; sabato e domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00.

L’appuntamento è quindi al Santangelo Outlet Village dal 12 al 21 giugno per vivere insieme un’esperienza all’insegna della fantasia e delle costruzioni. Un’occasione ideale per trascorrere una giornata di shopping e divertimento in famiglia.

L’estate arriva in anticipo, in attesa delle meravigliose Notti Bianche che accompagneranno i giovedì di luglio e agosto prossimi.

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