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Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo: Paola Iezzi in concerto al Santangelo Outlet Village per le Notti Bianche

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Paola Iezzi sarà la protagonista del secondo appuntamento delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village. L’iconica artista si esibirà con il suo coinvolgente Live DJ Set, regalando al pubblico una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Dopo il successo delle prime performance, Paola Iezzi arriva al Santangelo Outlet Village con il suo show “Summer Special Tour 2026”, che ha già registrato cinque date sold out. Durante la serata, l’artista presenterà il suo nuovo singolo “Stessa Direzione”, un brano che esplora la ricerca interiore e la consapevolezza di sé.

L’ingresso a tutti gli eventi delle Notti Bianche è gratuito, ma per assistere agli spettacoli seduti in platea è necessario prenotare il proprio posto tramite la Santangelo App. Chi non prenoterà potrà comunque partecipare allo show in piedi.

Il calendario delle Notti Bianche proseguirà con altri eventi imperdibili, tra cui la performance del professor Vincenzo Schettini sul tema “La fisica dell’Estate” e il ritorno di Max Giusti con uno spettacolo comico e intrattenente.

Durante le serate degli eventi, gli store del Santangelo Outlet resteranno aperti fino alle 24:00, offrendo ulteriori promozioni sui prezzi già a saldo. Inoltre, sarà possibile partecipare al concorso “Santangelo Ti Premia” tramite la Santangelo Outlet App, con numerosi premi in palio.

Le Notti Bianche al Santangelo Outlet Village saranno un’occasione perfetta per trascorrere serate all’insegna dello spettacolo, della musica e dello shopping, immergendosi nell’atmosfera unica del Village.

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