Città Sant’Angelo, Paola Iezzi protagonista del secondo appuntamento delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village

Paola Iezzi protagonista del secondo appuntamento delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village

La cantante e icona della musica Paola Iezzi sarà la protagonista del secondo appuntamento delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village. Dopo l’ottimo successo dello spettacolo di Vincenzo Olivieri, la cantante porterà sul palco il suo coinvolgente Live DJ Set.

Paola Iezzi, reduce dal sold out delle cinque date del suo show “IEZZ WE CAN!!!”, arriva al Santangelo Outlet Village con il suo “Summer Special Tour 2026”, uno spettacolo che unisce musica, energia e performance dal vivo per coinvolgere il pubblico.

Durante la serata, Paola Iezzi presenterà il suo nuovo singolo “Stessa Direzione”, un brano che racconta il percorso emotivo e di crescita personale dell’artista. La canzone esplora il tema del ritrovare se stessi e il proprio passato, portando con sé l’esperienza del passato mentre si guarda al futuro con nuova consapevolezza.

L’ingresso a tutti gli eventi delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village è gratuito. Per assistere agli spettacoli seduti in platea è necessario prenotare il proprio posto tramite la Santangelo App, mentre senza prenotazione si potrà comunque assistere liberamente allo show in piedi.

Il calendario degli eventi continuerà con altri ospiti di rilievo, come il fisico Vincenzo Schettini, il comico Max Giusti, il gruppo musicale I Cugini di Campagna e tanti altri artisti che si esibiranno durante le serate.

In occasione delle Notti Bianche, gli store del Santangelo Outlet Village rimarranno aperti fino a mezzanotte, offrendo ulteriori promozioni sui prezzi a saldo. Sarà anche possibile partecipare al concorso “Santangelo Ti Premia” tramite l’app del Village, con numerosi premi in palio.

Gli eventi delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village saranno un’occasione per trascorrere serate all’insegna dello spettacolo, della musica, del divertimento e dello shopping, con bar e ristoranti che accoglieranno i visitatori nei loro dehors per aperitivi e cene all’aperto.

Le Notti Bianche al Santangelo Outlet Village promettono di regalare al pubblico serate indimenticabili, ricche di talento e di intrattenimento di qualità.