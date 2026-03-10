- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo: Presentazione del libro “Ci sono anch’io!” sull’autismo attraverso gli occhi di un padre

L’autismo raccontato attraverso gli occhi di un padre: Concezio Del Principio presenta il libro “Ci sono anch’io!”

Con grande orgoglio e determinazione, l’autore atriano Concezio Del Principio porta alla luce “Ci sono anch’io!”, un libro che getta una nuova luce sulla realtà complessa dell’autismo. Editato da Set Art Edizioni, il libro sarà presentato a Città Sant’Angelo venerdì 13 marzo alle ore 17,00 presso il Circolo Ricreativo “65013” in Corso Vittorio Emanuele n. 82.

“Daniele, figlio dell’autore, è il protagonista di quest’opera profonda e intima che racconta la quotidianità di una famiglia che affronta con coraggio e resilienza le sfide legate all’autismo. Lontano dai pietismi, Del Principio sceglie la strada della sincerità, esplorando le difficoltà quotidiane sotto una luce diversa, quella della capacità di affrontare le avversità e crescere insieme”, si legge nel comunicato.

Il libro non è solo letteratura, ma un vero e proprio impegno civile. Fondatore dell’Associazione Ob.ABA, Del Principio utilizza la sua esperienza personale per dare voce a tante famiglie che si trovano nella stessa situazione. Il testo promuove la conoscenza del metodo ABA (Applied Behavior Analysis), sottolineando l’importanza di approcci scientifici e strutturati per migliorare la qualità della vita dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Alla presentazione del libro interverrà anche l’insegnante Ferdinando Giammarini, mentre la Dott.ssa Alessandra De Federicis, psicologa e consulente ABA/VB, offrirà un contributo tecnico e scientifico per approfondire le tematiche legate all’autismo. Gli intermezzi musicali delle violiniste Angelica e Francesca Del Principio aggiungeranno un tocco di bellezza universale all’evento.

Concezio Del Principio, scrittore pluripremiato e poeta di talento, conferma con questo libro la sua capacità di indagare l’animo umano e di ispirare alla speranza e all’inclusione. “Ci sono anch’io!” è un invito alla riflessione e alla condivisione di esperienze, un manifesto per la diversità e l’accettazione.

