Città Sant’Angelo si prepara ad accogliere Matteo Canzi, vincitore di MasterChef, per un evento esclusivo al Santangelo Outlet Village

Il gusto sale in cattedra al Santangelo Outlet Village: arriva Matteo Canzi, vincitore dell’edizione appena conclusa di MasterChef per un evento esclusivo

Città Sant’Angelo, 31 marzo 2026 – Venerdì 3 aprile, il Santangelo Outlet Village si trasforma in un palcoscenico d’eccezione dedicato alla grande cucina, ospitando Matteo Canzi, il vincitore di MasterChef 2026 che ha conquistato i palati dei giudici e il cuore del pubblico, protagonista di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di gastronomia.

A partire dalle ore 17:00, Matteo Canzi sarà al centro di un esclusivo firmacopie in occasione della presentazione del suo nuovo libro, “Il Gusto del Perché – nulla si crea – nulla si distrugge – tutto si cucina”, in cui rivoluziona il concetto di cucina circolare e consapevole, offrendo una visione innovativa e sostenibile dell’arte culinaria.

Durante l’evento gratuito, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare lo chef, dialogare con lui sulla sua esperienza nella cucina più famosa d’Italia e scoprire i segreti dei suoi piatti iconici. Non mancherà la possibilità di ricevere una dedica personalizzata sulla propria copia del libro, rendendo l’incontro ancora più speciale.

Per garantire un’esperienza ancora più fluida, tutti coloro che si presenteranno con una copia del volume, acquistabile presso la Libreria Giunti al Punto del Village, avranno diritto all’accesso prioritario al firmacopie.

Un appuntamento da non perdere per vivere da vicino il talento e la passione di uno dei protagonisti più amati della scena gastronomica contemporanea.