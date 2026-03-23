Città Sant’Angelo si prepara alla “Pasqua delle Meraviglie” al Santangelo Outlet Village: quattro giorni di eventi gratuiti ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie.

Il Santangelo Outlet Village si prepara a celebrare la Pasqua con un evento speciale e gratuito pensato principalmente per i più piccoli: la “Pasqua delle Meraviglie” ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Nei fine settimana del 28 e 29 marzo e del 3 e 4 aprile, il villaggio si trasformerà in un luogo incantato dove Alice “abiterà” simbolicamente tra le vie dello shopping, offrendo un’esperienza immersiva per tutta la famiglia.

L’evento, organizzato in collaborazione con Lindt, propone quattro giornate ricche di giochi, fantasia e dolci sorprese, con attività gratuite dedicate ai bambini e alle loro famiglie. Le giornate si svolgeranno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e includeranno quattro stazioni tematiche ispirate ai personaggi e agli elementi iconici di Alice nel Paese delle Meraviglie.

La prima tappa sarà il “Giardino delle Meraviglie”, un set fotografico immersivo che farà vivere alle famiglie un’esperienza incantata. Seguirà la stazione del “Cappellaio Matto”, con una mini pista da golf tematizzata. Alla stazione del “Bianconiglio” i bambini potranno partecipare alla corsa dell’ovetto e alla stazione della “Regina di Cuori” potranno cimentarsi in una prova di lancio.

Per partecipare all’iniziativa, sarà necessario registrarsi alla Santangelo App, tramite la quale i bambini riceveranno il “Carnet delle Meraviglie”, una card con quattro spazi dedicati ai timbri da collezionare durante il percorso tra le diverse stazioni.

Il gran finale è previsto per sabato 4 aprile, con uno speciale meet&greet con il Bianconiglio, pensato per concludere insieme la Pasqua delle Meraviglie. Un evento che unisce gioco, immaginazione e dolcezza, trasformando la Pasqua in un’esperienza da vivere in famiglia tra sorprese, attività e il fascino senza tempo del mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.