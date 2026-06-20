- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Giugno 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCittà Sant’Angelo si prepara alle Notti Bianche 2026: shopping, spettacoli e grandi...
Eventi e Cultura

Città Sant’Angelo si prepara alle Notti Bianche 2026: shopping, spettacoli e grandi ospiti al Santangelo Outlet Village

- Spazio Pubblicitario 02 -

Sant’Angelo Outlet Village: tornano le Notti Bianche 2026

Sant’Angelo Outlet Village si prepara ad accogliere l’attesissimo ritorno delle Notti Bianche 2026, uno degli eventi più amati dell’estate abruzzese. Dal 16 luglio al 20 agosto, il Village si trasformerà in un palcoscenico di spettacoli gratuiti, ospiti di rilievo e shopping fino a mezzanotte.

L’edizione di quest’anno si arricchisce con una serata in più rispetto al passato, con lo spettacolo speciale di venerdì 14 agosto per celebrare il cuore della settimana di Ferragosto. Tutti gli eventi inizieranno alle 21:30 e saranno ad ingresso gratuito.

I grandi nomi che si esibiranno durante le Notti Bianche 2026 includono Vincenzo Olivieri con il suo “Roba da Matti Summer Tour 2026”, Paola Iezzi con “Stessa Direzione – Summer Special Tour 2026 – Live DJ Set” e Max Giusti con la sua travolgente comicità.

Inoltre, ci saranno anche momenti dedicati alla divulgazione scientifica con il professor Vincenzo Schettini e momenti di musica e spettacolo con I Cugini di Campagna, Trio Centouno e Cristiano Malgioglio.

Durante gli eventi, sarà possibile usufruire di promozioni dedicate ai saldi estivi attive solo nei giorni delle Notti Bianche. Chi scaricherà la Santangelo Outlet Village App avrà diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% su una vasta selezione della collezione Primavera/Estate, e potrà partecipare al concorso Santangelo Ti Premia con la possibilità di vincere ricchi premi.

L’esperienza delle Notti Bianche sarà completata dagli spazi bar e ristoranti del Village, che accoglieranno i visitatori per aperitivi e cene all’aperto, creando un’atmosfera di festa e di divertimento.

Per richiedere interviste agli ospiti dei 7 eventi, è possibile inviare una mail a stampasantangelooutletvillage@gmail.com.

Non perdete l’occasione di vivere le magiche serate delle Notti Bianche al Sant’Angelo Outlet Village e lasciatevi coinvolgere dalla musica, dagli spettacoli e dallo shopping fino a mezzanotte.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it