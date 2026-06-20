Città Sant’Angelo si prepara alle Notti Bianche 2026: shopping, spettacoli e grandi ospiti al Santangelo Outlet Village

Sant’Angelo Outlet Village: tornano le Notti Bianche 2026

Sant’Angelo Outlet Village si prepara ad accogliere l’attesissimo ritorno delle Notti Bianche 2026, uno degli eventi più amati dell’estate abruzzese. Dal 16 luglio al 20 agosto, il Village si trasformerà in un palcoscenico di spettacoli gratuiti, ospiti di rilievo e shopping fino a mezzanotte.

L’edizione di quest’anno si arricchisce con una serata in più rispetto al passato, con lo spettacolo speciale di venerdì 14 agosto per celebrare il cuore della settimana di Ferragosto. Tutti gli eventi inizieranno alle 21:30 e saranno ad ingresso gratuito.

I grandi nomi che si esibiranno durante le Notti Bianche 2026 includono Vincenzo Olivieri con il suo “Roba da Matti Summer Tour 2026”, Paola Iezzi con “Stessa Direzione – Summer Special Tour 2026 – Live DJ Set” e Max Giusti con la sua travolgente comicità.

Inoltre, ci saranno anche momenti dedicati alla divulgazione scientifica con il professor Vincenzo Schettini e momenti di musica e spettacolo con I Cugini di Campagna, Trio Centouno e Cristiano Malgioglio.

Durante gli eventi, sarà possibile usufruire di promozioni dedicate ai saldi estivi attive solo nei giorni delle Notti Bianche. Chi scaricherà la Santangelo Outlet Village App avrà diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% su una vasta selezione della collezione Primavera/Estate, e potrà partecipare al concorso Santangelo Ti Premia con la possibilità di vincere ricchi premi.

L’esperienza delle Notti Bianche sarà completata dagli spazi bar e ristoranti del Village, che accoglieranno i visitatori per aperitivi e cene all’aperto, creando un’atmosfera di festa e di divertimento.

Per richiedere interviste agli ospiti dei 7 eventi, è possibile inviare una mail a stampasantangelooutletvillage@gmail.com.

Non perdete l’occasione di vivere le magiche serate delle Notti Bianche al Sant’Angelo Outlet Village e lasciatevi coinvolgere dalla musica, dagli spettacoli e dallo shopping fino a mezzanotte.