Città Sant’Angelo si prepara all’evento speciale con The Snack Club al Santangelo Outlet Village: firmacopie del nuovo libro “Operazione K” martedì 2 giugno

Città Sant’Angelo, 29 maggio 2026 – Martedì 2 giugno, presso il Santangelo Outlet Village, si terrà un evento speciale dedicato alle famiglie, allo shopping e al divertimento dei più giovani con la presenza del noto gruppo The Snack Club per un firmacopie del loro libro “Operazione K”.

A partire dalle ore 17:00, i membri del gruppo, composto da Lollo, Sofy, Ciami, Amadou e Umberto, saranno presenti per incontrare i fan e firmare le copie del loro nuovo libro. Questa sarà una grande opportunità per i fan di vivere un pomeriggio all’insegna del mistero, dell’energia e dello spirito di squadra che ha reso il gruppo così popolare sui social media.

Dopo il successo ottenuto con i loro video adrenalinici su YouTube e TikTok, The Snack Club debutta ora in libreria con la sua prima avventura editoriale, “Operazione K”. Questo libro racconta la storia di Amadou, che misteriosamente scompare durante una prova d’ingresso al club, e dei suoi amici che si uniscono per risolvere il mistero.

L’evento rappresenta un’occasione unica per i bambini e i ragazzi di incontrare i loro beniamini, vivendo da protagonisti l’atmosfera coinvolgente dello Snack Club. Per partecipare al firmacopie, sarà necessario iscriversi gratuitamente attraverso la Santangelo App e presentarsi nell’area palco con una copia del libro “Operazione K”.

Ogni copia consentirà l’accesso a un massimo di tre persone e i partecipanti potranno godersi una giornata ricca di sorprese, sorrisi e intrattenimento. Un’opportunità da non perdere per tutti i fan del gruppo e per le famiglie che desiderano trascorrere una giornata divertente e stimolante.