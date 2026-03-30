Città Sant’Angelo si trasforma in un Paese delle Meraviglie per la Pasqua: arriva “Alice nel Santangelo Outlet Village”

Torna la Pasqua delle Meraviglie al Santangelo Outlet Village: venerdì e sabato con “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Dopo il successo del primo fine settimana della Pasqua delle Meraviglie al Santangelo Outlet Village, tornano gli eventi speciali pensati soprattutto per i più piccoli. Il prossimo fine settimana del 3 e 4 aprile, il villaggio si trasformerà nuovamente in un luogo incantato dove Alice “abiterà” simbolicamente tra le vie dello shopping.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Lindt, propone due giornate all’insegna del gioco, della fantasia e delle dolci sorprese, con attività gratuite dedicate alle famiglie. Gli eventi si svolgeranno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Saranno allestite quattro stazioni tematiche ispirate ai personaggi e agli elementi iconici del celebre racconto di Alice nel Paese delle Meraviglie. I bambini potranno partecipare a giochi e attività creative presso ognuna di esse.

La prima tappa sarà il “Giardino delle Meraviglie”, un set fotografico immersivo che accoglierà le famiglie e rilascerà il primo timbro del percorso. Seguirà la stazione del “Cappellaio Matto”, con una mini pista da golf tematizzata. Alla stazione del “Bianconiglio” i bambini potranno cimentarsi nella corsa dell’ovetto, mentre alla stazione della “Regina di Cuori” potranno partecipare a una prova di lancio.

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi alla Santangelo App per ricevere il “Carnet delle Meraviglie”, una card con quattro spazi dedicati ai timbri da collezionare durante il percorso tra le diverse stazioni. Il gran finale è previsto per sabato 4 aprile, con uno speciale meet&greet con il Bianconiglio.

Un evento che unisce gioco, immaginazione e dolcezza, trasformando la Pasqua in un’esperienza da vivere in famiglia tra sorprese, attività e il fascino senza tempo del mondo di Alice.