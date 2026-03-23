Città Sant’Angelo si trasforma in un Paese delle Meraviglie per la Pasqua: quattro giorni di eventi gratuiti per tutta la famiglia con “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Il Santangelo Outlet Village si prepara a festeggiare la Pasqua con un evento speciale e gratuito pensato soprattutto per i più piccoli. Nei fine settimana del 28 e 29 marzo e del 3 e 4 aprile, il villaggio si trasformerà in un luogo incantato dove Alice “abiterà” simbolicamente tra le vie dello shopping, dando vita alla “Pasqua delle Meraviglie”, un’esperienza immersiva ispirata al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.

In collaborazione con Lindt, il Santangelo Outlet Village propone quattro giornate all’insegna del gioco, della fantasia e delle dolci sorprese, con attività gratuite dedicate alle famiglie. Gli eventi si svolgeranno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Saranno allestite quattro stazioni tematiche, ognuna ispirata ai personaggi e agli elementi iconici del celebre racconto, dove i bambini potranno mettersi alla prova con giochi e attività creative.

La prima tappa sarà il “Giardino delle Meraviglie”, un set fotografico immersivo ispirato al mondo incantato di Alice. Si prosegue con la stazione del “Cappellaio Matto”, dove i bambini troveranno una mini pista da golf tematizzata con colori vivaci ed elementi fantastici. Alla stazione del “Bianconiglio” si terrà la corsa dell’ovetto, mentre la stazione della “Regina di Cuori” prevede una prova di lancio verso un bersaglio decorato con cuori e carte giganti.

Per partecipare all’iniziativa sarà necessario registrarsi alla Santangelo App, attraverso la quale i bambini riceveranno il “Carnet delle Meraviglie”, una card con quattro spazi dedicati ai timbri da collezionare durante il percorso tra le diverse stazioni. Il gran finale è previsto per sabato 4 aprile, con uno speciale meet&greet con il Bianconiglio, un momento di incontro, foto e divertimento pensato per concludere insieme la Pasqua delle Meraviglie.

Un evento che unisce gioco, immaginazione e dolcezza, trasformando la Pasqua in un’esperienza da vivere in famiglia tra sorprese, attività e il fascino senza tempo del mondo di Alice.