Città Sant’Angelo: Spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale “Giulietta e Romeo” al Teatro Comunale

La compagnia teatrale Fantacadabra, insieme all’Istituto Omnicomprensivo “B. Spaventa” di Città Sant’Angelo e al Florian Metateatro – Progetto Oikos, presenteranno uno spettacolo teatrale dedicato a “Giulietta e Romeo” il prossimo sabato 23 maggio alle ore 18 presso il Teatro Comunale della città.

Lo spettacolo, che rappresenta il culmine di un intenso laboratorio teatrale, vedrà protagonisti giovani attori tra cui Alice Reginelli, Alessia Maja Leonzio, Daniel Centofanti, Gloria Cacciatore, Linda Braccia e molti altri. Le musiche saranno eseguite dal vivo da Carlo Centofanti, con la regia di Mario Fracassi e il coordinamento artistico di Mirella Clemente.

Il laboratorio teatrale “Giulietta e Romeo” ha trasformato il teatro in uno spazio di crescita e condivisione, permettendo ai partecipanti di recuperare la spontaneità espressiva, sviluppare le capacità comunicative e favorire la socializzazione. Il progetto si propone di offrire una preziosa opportunità formativa per le giovani generazioni in un momento storico in cui il mondo della scuola affronta numerose difficoltà.

Attraverso esercizi, giochi teatrali, musica e movimento, i ragazzi coinvolti hanno avuto la possibilità di esplorare se stessi e i propri limiti, affrontando paure, conflitti e giudizi in un ambiente di supporto e crescita condivisa. Il regista Mario Fracassi e la coordinatrice Mirella Clemente hanno guidato i giovani attori in un viaggio artistico ed emotivo fatto di scoperte, fragilità, entusiasmi e crescita.

“Giulietta e Romeo” non si limita a una semplice rilettura della celebre opera di William Shakespeare, ma si sofferma sul valore civico, politico e sociale della tragedia. Il tema del vivere insieme in una comunità attraversata da odio, divisioni e violenza è al centro della messinscena, che mira a suscitare una riflessione profonda sul ruolo delle nuove generazioni nella società odierna.

Attraverso il teatro, i giovani attori hanno potuto vivere in prima persona emozioni, conflitti e relazioni, riconoscendosi nei personaggi e comprendendo meglio sé stessi e gli altri. La lotta tra Montecchi e Capuleti diventa simbolicamente una guerra civile estenuante che richiama alla mente i muri fisici e morali del nostro tempo, ponendo l’accento sul futuro delle giovani generazioni.

Lo spettacolo si propone di non attualizzare forzatamente Shakespeare, ma di far emergere la forza universale del testo, chiamando tutti in causa, ieri come oggi. Le parole del celebre drammaturgo sono mantenute nella loro intensità originale, trasformate in azione scenica insieme ai giovani attori, che affrontano con coraggio e determinazione le sfide linguistiche e tematiche dell’opera.