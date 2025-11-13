Città Sant’Angelo torna al Q-Wine Expo in Cina con un padiglione tutto suo.

Città Sant’Angelo torna in Cina e lo fa per promuovere il suo territorio e i suoi prodotti. Da oggi pomeriggio, una delegazione formata da numerose aziende locali e guidata dal Sindaco Matteo Perazzetti, si trova nella città di Qingtian, dove a partire da domani mattina prenderà il via la nuova edizione del Q-Wine Expo, fiera internazionale del vino ma non solo, con al suo interno un padiglione dedicato proprio a Città Sant’Angelo. Intanto oggi pomeriggio il Sindaco Perazzetti è stato ricevuto dal Capo Politico della città cinese di Qingtian, Pan Wei, nel corso di un incontro organizzato nel palazzo Municipale. L’incontro tra i due è servito per ribadire l’impegno reciproco a portare avanti i rapporti nati già nel 2024 e che quest’anno vedono Città Sant’Angelo recitare un ruolo da protagonista nella Fiera nata nel 2018. Una fiera che cresce di anno in anno e che nell’edizione 2025 vede oltre 80 espositori in arrivo solo dall’Italia. I due, accompagnati dalle rispettive delegazioni, hanno concluso l’incontro con uno scambio di doni, immortalato dagli scatti dei fotografi presenti. ha detto il Sindaco Perazzetti. . Poi aggiunge: . La fiera andrà avanti dal 14 al 16 novembre, con Città Sant’Angelo pronta a catturare l’interesse dei presenti tra vini locali, l’olio, la passata di pomodoro e lo show-cooking della mugnaia fatta in casa, preparata al momento e servita ai visitatori.