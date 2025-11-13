- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàCittà Sant’Angelo torna al Q-Wine Expo in Cina con un padiglione tutto...
Attualità

Città Sant’Angelo torna al Q-Wine Expo in Cina con un padiglione tutto suo.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Città Sant’Angelo torna in Cina e lo fa per promuovere il suo territorio e i suoi prodotti. Da oggi pomeriggio, una delegazione formata da numerose aziende locali e guidata dal Sindaco Matteo Perazzetti, si trova nella città di Qingtian, dove a partire da domani mattina prenderà il via la nuova edizione del Q-Wine Expo, fiera internazionale del vino ma non solo, con al suo interno un padiglione dedicato proprio a Città Sant’Angelo. Intanto oggi pomeriggio il Sindaco Perazzetti è stato ricevuto dal Capo Politico della città cinese di Qingtian, Pan Wei, nel corso di un incontro organizzato nel palazzo Municipale. L’incontro tra i due è servito per ribadire l’impegno reciproco a portare avanti i rapporti nati già nel 2024 e che quest’anno vedono Città Sant’Angelo recitare un ruolo da protagonista nella Fiera nata nel 2018. Una fiera che cresce di anno in anno e che nell’edizione 2025 vede oltre 80 espositori in arrivo solo dall’Italia. I due, accompagnati dalle rispettive delegazioni, hanno concluso l’incontro con uno scambio di doni, immortalato dagli scatti dei fotografi presenti. ha detto il Sindaco Perazzetti. . Poi aggiunge: . La fiera andrà avanti dal 14 al 16 novembre, con Città Sant’Angelo pronta a catturare l’interesse dei presenti tra vini locali, l’olio, la passata di pomodoro e lo show-cooking della mugnaia fatta in casa, preparata al momento e servita ai visitatori.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it