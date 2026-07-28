Città Sant’Angelo, Vincenzo Schettini porta “La Fisica dell’Estate” al Santangelo Outlet Village: spettacolo e divertimento per tutta la famiglia

Vincenzo Schettini accende le Notti Bianche del Santangelo Outlet Village con “La Fisica dell’Estate”

Città Sant’Angelo, 28 luglio 2026 – Dopo il grandissimo successo del Live DJ Set di Paola Iezzi, torna l’appuntamento con le Notti Bianche del Santangelo Outlet Village. Giovedì 30 luglio, a partire dalle 21.30, sarà protagonista Vincenzo Schettini, fisico, insegnante, divulgatore, musicista e volto amatissimo dei social, che porterà in scena lo spettacolo “La Fisica dell’Estate”.

Divenuto celebre presso il grande pubblico grazie al progetto “La Fisica che ci piace”, Schettini è oggi uno dei comunicatori scientifici più seguiti e apprezzati in Italia. Con il suo stile coinvolgente, diretto e fuori dagli schemi, ha rivoluzionato il modo di raccontare la scienza, riuscendo a trasformare anche i concetti più complessi in esperienze comprensibili, appassionanti e alla portata di tutti. Il suo summer tour “La Fisica dell’Estate” non è una semplice lezione, ma un vero e proprio show dal vivo, costruito attraverso racconti, aneddoti, curiosità ed esperimenti sorprendenti. Un viaggio alla scoperta della fisica che accompagna ogni momento della quotidianità estiva: dal mare al sole, dal gelato alla sabbia bollente, fino ai fenomeni che si verificano sotto l’ombrellone.

Schettini dimostrerà, con la consueta energia e una grande capacità comunicativa, che la scienza è ovunque e può diventare uno strumento divertente per osservare e comprendere ciò che accade intorno a noi. L’ingresso a tutti gli eventi è sempre gratuito.

Per assistere agli spettacoli seduti in platea sarà necessario prenotare il proprio posto attraverso la Santangelo App, fino a esaurimento delle disponibilità. Senza prenotazione del posto si potrà comunque assistere liberamente allo show, con posto in piedi. Il calendario proseguirà giovedì 6 agosto con il ritorno di Max Giusti, tra gli artisti più apprezzati del panorama nazionale, che torna alle Notti Bianche con uno spettacolo all’insegna della comicità e dell’intrattenimento.

Il 13 agosto saliranno sul palco I Cugini di Campagna, pronti a far cantare e ballare il pubblico con i loro successi più celebri, da “Anima Mia” a “Lettera 22”. Il programma continuerà con la Notte Bianca venerdì 14 agosto con il Trio Centouno e lo spettacolo “Poteva andare peggio”, una carrellata di sketch comici dedicati alla vita quotidiana, alle relazioni e all’attualità. Gran finale giovedì 20 agosto con Cristiano Malgioglio, artista poliedrico e protagonista della musica e della televisione italiana.

In occasione delle Notti Bianche, gli store del Santangelo Outlet resteranno aperti fino alle 24:00 e si potrà approfittare di ulteriori promozioni sui prezzi già a saldo, attive nei negozi aderenti esclusivamente nelle giornate degli eventi. Attraverso la Santangelo Outlet app sarà inoltre possibile partecipare al concorso “Santangelo Ti Premia”, con premi istantanei, estrazioni mensili e una finale con numerosi riconoscimenti in palio. A completare l’esperienza saranno i bar e i ristoranti del Village, che accoglieranno i visitatori nei propri dehors per aperitivi e cene all’aperto. Ogni appuntamento diventerà così un’occasione per trascorrere una serata tra spettacolo, musica, divertimento e shopping.