Città Sant’Angelo: Vincenzo Schettini porta “La Fisica dell’Estate” al Santangelo Outlet Village

Vincenzo Schettini illumina le Notti Bianche del Santangelo Outlet Village con “La Fisica dell’Estate”

Dopo il grande successo del Live DJ Set di Paola Iezzi, tornano le Notti Bianche del Santangelo Outlet Village. Giovedì 30 luglio, a partire dalle 21.30, sarà protagonista Vincenzo Schettini, fisico, insegnante, divulgatore, musicista e volto amatissimo dei social, che porterà in scena lo spettacolo “La Fisica dell’Estate”.

Divenuto celebre grazie al progetto “La Fisica che ci piace”, Schettini è oggi uno dei comunicatori scientifici più seguiti e apprezzati in Italia. Con il suo stile coinvolgente, ha rivoluzionato il modo di raccontare la scienza, trasformando concetti complessi in esperienze appassionanti e alla portata di tutti.

Il suo summer tour “La Fisica dell’Estate” non è una semplice lezione, ma un vero e proprio show dal vivo, costruito attraverso racconti, aneddoti, curiosità ed esperimenti sorprendenti. Un viaggio alla scoperta della fisica che accompagna ogni momento della quotidianità estiva.

Schettini dimostrerà che la scienza è ovunque e può diventare uno strumento divertente per osservare e comprendere ciò che accade intorno a noi.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Per assistere agli spettacoli seduti in platea sarà necessario prenotare il proprio posto tramite la Santangelo App, fino a esaurimento delle disponibilità. Senza prenotazione, sarà comunque possibile assistere liberamente allo show in piedi.

Il calendario delle Notti Bianche continuerà con importanti appuntamenti, come il ritorno di Max Giusti il 6 agosto, I Cugini di Campagna il 13 agosto e il Trio Centouno il 14 agosto. Inoltre, Cristiano Malgioglio si esibirà giovedì 20 agosto.

Durante le Notti Bianche, gli store del Santangelo Outlet resteranno aperti fino alle 24:00, offrendo ulteriori promozioni sui prezzi già a saldo. Sarà inoltre possibile partecipare al concorso “Santangelo Ti Premia” attraverso la Santangelo Outlet app.

I bar e i ristoranti del Village accoglieranno i visitatori nei loro dehors per aperitivi e cene all’aperto, rendendo ogni appuntamento un’occasione per trascorrere una serata tra spettacolo, musica, divertimento e shopping.