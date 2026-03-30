Città Sant’Angelo, Weekend di Pasqua al Santangelo Outlet Village con “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Torna la Pasqua delle Meraviglie al Santangelo Outlet Village: venerdì e sabato con “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Città Sant’Angelo, 30 marzo 2026 – Dopo il pienone di pubblico per il primo fine settimana della Pasqua delle Meraviglie del Santangelo Outlet Village del 28 e 29 marzo scorsi, tornano gli eventi speciali e gratuiti pensati soprattutto per i più piccoli. Nei fine settimana del 3 e 4 aprile, il villaggio si trasformerà nuovamente in un luogo incantato dove Alice “abiterà” simbolicamente tra le vie dello shopping.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Lindt, propone due giornate all’insegna del gioco, della fantasia e delle dolci sorprese, con attività gratuite dedicate alle famiglie. Gli eventi si svolgeranno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Per l’occasione saranno allestite quattro stazioni tematiche, ognuna ispirata ai personaggi e agli elementi iconici del celebre racconto, dove i bambini potranno mettersi alla prova con giochi e attività creative.

La prima tappa sarà il “Giardino delle Meraviglie”, un set fotografico immersivo ispirato al mondo incantato di Alice. Tra fiori giganti, carte da gioco, orologi e scenografie fantastiche, una hostess accoglierà le famiglie, le guiderà nello scatto fotografico e rilascerà il primo timbro del percorso. Si prosegue con la stazione del “Cappellaio Matto”, dove i bambini troveranno una mini pista da golf tematizzata con colori vivaci ed elementi fantastici. L’obiettivo sarà mandare la pallina in buca per conquistare il secondo timbro. Alla stazione del “Bianconiglio” spazio invece alla corsa dell’ovetto, una prova di abilità ispirata alla celebre corsa contro il tempo del personaggio. I bambini dovranno percorrere un breve tracciato mantenendo in equilibrio un ovetto su un cucchiaio per ottenere il terzo timbro. Il percorso si concluderà con la stazione della “Regina di Cuori”, dedicata a una prova di lancio verso un bersaglio decorato con cuori e carte giganti. Con il quarto timbro i partecipanti completeranno l’avventura e potranno tornare al punto accoglienza per ricevere il premio finale, da ritirare presso lo store Lindt del Santangelo Outlet Village.

Per partecipare all’iniziativa sarà necessario registrarsi alla Santangelo App, attraverso la quale i bambini riceveranno il “Carnet delle Meraviglie”, una card con quattro spazi dedicati ai timbri da collezionare durante il percorso tra le diverse stazioni. Gran finale sabato 4 aprile, quando è in programma uno speciale meet&greet con il Bianconiglio, un momento di incontro, foto e divertimento pensato per concludere insieme la Pasqua delle Meraviglie.

Un evento che unisce gioco, immaginazione e dolcezza, trasformando la Pasqua in un’esperienza da vivere in famiglia tra sorprese, attività e il fascino senza tempo del mondo di Alice.