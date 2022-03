Cittadella Giudiziaria, incontro operativo

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 28 marzo 2022 – Nella mattinata di oggi si è svolta una nuova riunione

sugli aspetti operativi inerenti la realizzazione del progetto di Cittadella

Giudiziaria a Chieti – precisa la nota online. All’incontro, erano presenti il Commissario governativo

per la ricostruzione Giovanni Legnini, il Direttore generale risorse materiali e

tecnologiche del Ministero della Giustizia, Massimo Orlando, per il Comune il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo e gli assessori Stefano Rispoli, Enrico Raimondi e Paolo De

Cesare; per la Provincia di Chieti Filippo

Di Giovanni; per la Asl ; il presidente del Tribunale, Guido Campli; Marica Ponziani e Giuseppe

Falasca per la Procura; Goffredo

Tatozzi, presidente dell’Ordine degli avvocati – precisa il comunicato.

“Si

è trattato di una riunione operativa, vista la presenza del direttore generale

del Ministero della Giustizia, Massimo Orlando e visti gli impegni presi anche

durante l’ultimo incontro organizzato dal Prefetto – riferiscono sindaco e

presidente del Consiglio Comunale – Si lavora a stringere i tempi tecnici e

amministrativi del progetto: da qui a un mese ci siamo lasciati con l’impegno

di concretizzare le azioni, agevolando il Ministero – aggiunge testualmente l’articolo online. Si procederà in primis con

la ristrutturazione dell’edificio di via Arniense che ospiterà la procura della

Repubblica; in cantiere anche la costruzione di una nuova ala del Palazzo di

giustizia in piazza Rocchetti, spazi che saranno collegati al tribunale e alla

struttura di via Arniense con due ponti vetrati – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo è arrivare entro

fine aprile a una conferenza di servizi che renda possibili le operazioni dal

punto di vista tecnico, al contempo, si lavorerà a un protocollo d’intesa con

Comune, Provincia e Asl per arrivare al cantiere e vedere la Cittadella

divenire realtà in tre anni.

Confermato

l’interesse di tutti, Ministero della Giustizia in primis, a concretizzare in

tempi brevi, ci preme arrivare alla fase operativa, perché anche da questo

progetto strategico dipende la rigenerazione della città e la sua capacità di

attivare in pieno la funzione di capoluogo”.

