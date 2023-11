Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Con il progetto “SONO INFORMATO” parte una campagna di divulgazione che ha lo scopo di mettere insieme gruppi e associazioni di cittadini romeni e non residenti in Italia, creando quindi una rete nazionale che esprima competenze adeguate e implementi una corretta e continua informazione a beneficio dei cittadini, in particolare nell’ambito del lavoro e della previdenza, del sociale e della sanità. Un percorso possibile grazie all’Associazione Romena di Volontariato in Abruzzo, presieduta da Mariana Balan e con sede nel Comune di Pescara, che a oggi è un filtro imprescindibile tra la Pubblica Amministrazione e la comunità romena, con il fine di promuovere e garantire la tutela dei diritti – Vale la pena ricordare che la comunità romena occupa quasi il 30% della popolazione straniera in Italia e incide per il 2% sul Pil italiano – riporta testualmente l’articolo online. Il programma di “Sono Informato” sarà presentato venerdì 17 novembre 2023 dalle ore 10:00 nel corso di una conferenza dal titolo “Cittadinanza europea e partecipazione sociale” – Politiche e opportunità del progetto “Sono Informato” – che si terrà presso la Sala consiliare di Palazzo di città. L’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti istituzionali di 40 comuni della Provincia di Pescara e tra questi del Comune di Pescara, che ha concesso il patrocinio – Tra gli interventi in programma, quelli dell’onorevole Nazario Pagano e del vicepresidente del Consiglio comunale Berardino Fiorilli – precisa la nota online. Il sindaco Carlo Masci e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli porteranno un messaggio di saluto – recita il testo pubblicato online. Parteciperanno inoltre amministratori locali, esponenti sindacali, associazioni, liberi professionisti e imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pescara, 7 novembre 2023 Info: Mariana Balan – PresidenteAssociazione Romena di Volontariato Abruzzo OdVCell.:3298542575 (c/o Comune di Pescara)In allegato il programma della manifestazione

