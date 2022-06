Cittadini USA in visita al Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – Una cerimonia di accoglienza a Palazzo dell’Emiciclo, sede aquilana del Consiglio regionale, ha aperto la visita della National Italian American Foundation (NIAF) in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Una delegazione di circa 30 cittadini statunitensi, provenienti in maggioranza dalle città di New York e Philadelphia, sarà guidata, per i prossimi tre giorni, alla scoperta della terra di origine dei loro padri e nonni – precisa il comunicato. Il presidente del Consiglio regionale ha aperto le porte della sede dell’assemblea legislativa, conducendo il gruppo attraverso gli spazi dell’Emiciclo: dal giardino d’inverno, alla biblioteca, fino all’evento istituzionale ospitato dentro l’aula consiliare “Sandro Spagnoli”. Ai saluti si è aggiunto anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, e i vertici delle istituzioni provinciali e comunali – precisa la nota online. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il CRAM (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo). (red)

