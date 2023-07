Civeta, Marcovecchio: restituita governance

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Bisogna avere visione, tenacia, pazienza (e tanto altro) per ottenere risultati a beneficio del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Prima abbiamo protetto e rilanciato il nostro Civeta con la trasformazione in Società di capitali, poi abbiamo restituito la sua gestione ai legittimi proprietari.” Sono le parole del Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio, commentando la notizia relativa alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione del consorzio, che segna così la chiusura della fase del commissariamento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Adesso le sfide più importanti sono l’attuazione dei progetti di sviluppo finanziati con il PNRR; il ruolo strategico del Civeta nel prossimo piano regionale dei rifiuti; la definizione con l’Agir dei piani d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti – È nostro interesse – chiosa Marcovecchio – lavorare per ottenere un servizio efficiente, che tuteli la salute e l’ambiente, che contenga le tariffe della TARI. C’è da fare, come sempre – si apprende dalla nota stampa. Io ci sarò, a fianco del mio territorio, come sempre – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” (com/red)

