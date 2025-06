Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Il piccolo borgo abruzzese di Civitaquana si prepara a diventare un faro culturale con l’iniziativa “Civitaquana Borgo della Poesia”. Promosso dalla Fondazione Pescarabruzzo in collaborazione con il Comune di Civitaquana, il progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale dell’entroterra pescarese attraverso la poesia – viene evidenziato sul sito web. Fulcro dell’iniziativa è il Premio Nazionale “CivitaquanaPoesia”, dedicato sia agli adulti con opere inedite che ai giovani studenti delle scuole della provincia – si legge sul sito web ufficiale. Le opere possono essere inviate fino al 29 giugno 2025, mentre la premiazione si terrà il 30 agosto presso la suggestiva Chiesa di Santa Maria delle Grazie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto include anche la creazione del “Viale della Poesia”, un percorso poetico permanente, e una futura biblioteca dedicata alla poesia, per rendere la parola poetica parte del tessuto quotidiano del borgo – Come sottolinea Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo: «Vogliamo rendere Civitaquana un simbolo della poesia contemporanea, unendo cultura e bellezza in un contesto autentico e accessibile». Per maggiori informazioni, visitare il sito della Fondazione Pescarabruzzo o del Comune di Civitaquana –

Secondo quanto riferito in un comunicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it