Civitella Alfedena: al via il tradizionale Presepe al Borgo per le festività

Civitella Alfedena si prepara ad accogliere con grande entusiasmo l’edizione annuale del tradizionale “Presepe al Borgo”, che avrà luogo nel suggestivo centro storico della cittadina. La manifestazione, che si svolgerà dal 6 dicembre al 6 gennaio, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del Natale e rivivere i ricordi e le tradizioni locali.

Passeggiando tra le vie del borgo, i visitatori potranno ammirare scene e personaggi che evocano una Civitella di tempi passati, contribuendo a creare un’atmosfera incantevole e nostalgica. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Fiaccolata ONLUS, che invita la comunità e i turisti a partecipare a questa celebrazione della cultura e della storia.

Per chi desidera ulteriori informazioni sul “Presepe al Borgo”, sono disponibili contatti attraverso il canale email e sui social media dell’associazione. L’edizione di quest’anno promette di essere un richiamo forte per gli amanti delle tradizioni natalizie e delle esperienze culturali locali, rendendo Civitella Alfedena una meta da visitare durante il periodo festivo.

In sintesi, eventi come il “Presepe al Borgo” rappresentano un’importante opportunità per promuovere la bellezza e le tradizioni del territorio, invitando tutti a scoprire e condividere la storia di una delle perle d’Abruzzo.