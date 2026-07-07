Civitella Alfedena, cuccioli dell’area faunistica del lupo vittime di una vicenda dolorosa

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha reso noto un comunicato stampa riguardante una vicenda dolorosa riguardante i cuccioli dell’area faunistica del lupo di Civitella Alfedena. Il comunicato, datato 7 luglio 2026, sottolinea la grave situazione che si è verificata in questa area.

Secondo quanto dichiarato nel comunicato, si legge che “Sui cuccioli dell’area faunistica del lupo di Civitella Alfedena: una vicenda dolorosa”. Il testo sottolinea la gravità dell’accaduto, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura esatta dell’incidente.

Il comunicato del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è stato inviato agli organi d’informazione per informare il pubblico sulla tragica situazione che si è verificata. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o dichiarazioni in merito all’accaduto o alle indagini in corso.

Al momento, non è possibile fornire ulteriori informazioni in merito alla vicenda dei cuccioli dell’area faunistica del lupo di Civitella Alfedena. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha invitato alla massima riservatezza sul caso e ha diffuso il comunicato stampa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela della fauna selvatica.

L’ufficio comunicazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla vicenda. In attesa di sviluppi e aggiornamenti sulla situazione, si raccomanda di seguire attentamente le direttive fornite dall’ente per garantire la salvaguardia dell’ambiente naturale e della fauna presente nell’area.